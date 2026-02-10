Hà Nội

Xã hội

Cháy lớn tại nhà tình thương ở Bắc Ninh

Ngọn lửa bùng phát từ khu nhà kho làm nến đốt rồi lan sang khu nhà vật lý trị liệu, khiến khoảng 80m² bị thiêu rụi.

Khánh Hoài

Ngày 10/2, lãnh đạo UBND xã Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, khoảng 7h30 cùng ngày, tại Nhà tình thương Hương La đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát từ khu nhà kho làm nến đốt rồi lan sang khu nhà vật lý trị liệu, khiến khoảng 80m² bị thiêu rụi.

cats.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Nhà tình thương Hương La đang nuôi dưỡng 42 trẻ em khuyết tật với 15 sơ trực tiếp chăm sóc. Thời điểm xảy ra cháy, tại cơ sở còn 13 sơ và 8 trẻ em khuyết tật, số còn lại đã về quê ăn Tết hoặc đi học. Khu vực nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật được bố trí tách biệt với nơi xảy ra cháy. Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, các sơ nhanh chóng đưa toàn bộ trẻ em và những người có mặt ra khu vực an toàn, không xảy ra thương vong.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa và khống chế hoàn toàn đám cháy, không để lan sang các khu vực lân cận.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cháy lớn kèm tiếng nổ tại Khu công nghiệp Tiên Sơn ở Bắc Ninh.

#Cháy lớn #cháy ở Bắc Ninh #nhà tình thương ở Bắc Ninh

