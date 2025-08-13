Hà Nội

Kinh sợ loài quái vật được mệnh danh "Chúa tể biển sâu" kỷ Phấn Trắng

Sống vào thời kỳ hưng thịnh của khủng long, Thalassomedon là một trong những loài bò sát biển tiền sử kỳ vĩ nhất từng tồn tại trên Trái Đất.

1. Tên gọi mang nghĩa "Lãnh chúa đại dương". Thalassomedon có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, trong đó "thalassa" nghĩa là biển và "medon" nghĩa là lãnh chúa, thể hiện sự oai vệ của loài này trong đại dương tiền sử. Ảnh: Pinterest.
2. Chiều dài cơ thể có thể đạt tới 12 mét. Với thân hình dài và mảnh, Thalassomedon là một trong những loài bò sát thuộc nhóm plesiosaur lớn nhất từng được biết đến. Ảnh: Pinterest.
3. Chi trước và chi sau đều là vây bơi. Thalassomedon sở hữu bốn chi dạng vây giúp nó di chuyển linh hoạt dưới nước như một. Ảnh: Pinterest.
4. Hộp sọ dài gần 1 mét. Đầu của Thalassomedon rất lớn so với nhiều loài plesiosaur khác, cho phép nó có lực cắn mạnh hơn và vùng tấn công rộng hơn. Ảnh: Pinterest.
5. Có tới 62 chiếc răng hình nón. Thalassomedon có một bộ răng sắc nhọn lý tưởng để bắt và giữ cá – con mồi chính của nó. Ảnh: Pinterest.
6. Phát hiện đầu tiên ở Colorado, Mỹ. Hóa thạch đầu tiên của loài này được khai quật vào năm 1943 và được nhà cổ sinh vật học Samuel Welles mô tả. Ảnh: Pinterest.
7. Sống vào kỷ Phấn Trắng muộn. Hóa thạch của Thalassomedon được tìm thấy trong các tầng địa chất có niên đại khoảng 95 triệu năm trước. Ảnh: Pinterest.
8. Có thể là loài săn mồi đơn độc. Dựa trên cấu trúc cơ thể và các phân tích hóa thạch, giới khoa học cho rằng Thalassomedon có thể hoạt động độc lập thay vì theo bầy. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
