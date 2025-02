Trúng gói thầu nâng cấp trụ sở huyện Châu Thành, năng lực Cty KTB ra sao?

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, Hậu Giang - ông Nguyễn Thành Giáo đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Huyện ủy và trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cho Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng KTB tại Quyết định số KQ2500003800_2502101000 ngày 10/02/2025.

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Huyện ủy và trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành do UBND huyện Châu Thành phê duyệt tại Quyết định số 6091/QĐ-BQLDA ngày 09/12/2024 với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng. Gói thầu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, Hậu Giang làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây Dựng và Dịch Vụ Đấu Thầu Tân An mời thầu.

Tại thời điểm hoàn thành mở thầu vào ngày 13/01/2025, gói thầu thu hút 6 nhà thầu tham gia: Công ty CP Đầu Tư Và Xây Lắp Thành Phố Cần Thơ dự thầu với giá 8,762 tỷ đồng; Công ty TNHH Kiểm Định Xây dựng 639 (8,838 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Huy Hiếu (7,153 tỷ đồng); Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Ngọc Thanh (8,494 tỷ đồng); Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng KTB (8,167 tỷ đồng); Tổng Công ty CP Công trình Viettel (8,397 tỷ đồng).

Báo cáo đánh giá E-HSDT cho biết, Công ty TNHH MTV Huy Hiếu rớt thầu vì không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, nhà thầu không cung cấp tài liệu chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là: 2,683 tỷ đồng; Nhà thầu không cung cấp tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm đã thực hiện các công việc tương tự của các nhân sự chủ chốt được kê khai trong E-HSDT; Nhà thầu không cung cấp tài liệu chứng minh khả năng huy động thiết bị theo yêu cầu làm rõ bên mời thầu: Dàn giáo, vận thăng lồng, máy cắt sắt.

Tổng Công ty CP Công trình Viettel; Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Ngọc Thanh; Công ty CP Đầu Tư Và Xây Lắp Thành Phố Cần Thơ; Công ty TNHH Kiểm Định Xây dựng 639 rớt thầu do xếp hạng sau hạng 1.

Quyết định số KQ2500003800_2502101000 ngày 10/02/2025. Nguồn: MSC.

Về nhà thầu trúng thầu, Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng KTB (địa chỉ tại Ninh Kiều, Cần Thơ) do ông Nguyễn Văn Thức là người đại diện pháp luật. Thống kê chưa đầy đủ tính đến 15/02/2025, nhà thầu đã tham gia 115 gói thầu, trúng 69 gói, 1 gói chưa có kết quả. Riêng năm 2025 đã tham gia 3 gói thầu, 2 gói trúng thầu và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập và liên danh (giá trị của các thành viên liên danh) là 297,85 tỷ đồng.

Nhà thầu thường tham gia các gói thầu tại Cần Thơ, Hậu Giang,… Theo tài liệu mà PV có được, Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng KTB đã trúng khoảng 27/29 gói do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, Hậu Giang mời thầu hay với vai trò là chủ đầu tư.

Có thể kể đến gói thầu Xây dựng dự án thuộc dự án Trường Tiểu học Đông Thạnh 1 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, Hậu Giang làm chủ đầu tư, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ STD là bên mời thầu. Theo đó, tại quyết định 231/QĐ-BQLDA ngày 06/11/2024, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, Hậu Giang - ông Nguyễn Thành Giáo ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng KTB trúng thầu 4,662 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong vòng 180 ngày.

Đáng nói, tại gói thầu này cũng có sự góp mặt của Tổng Công ty CP Công trình Viettel nhưng “ông lớn” này đã bị loại do không đáp ứng về năng lực do không huy động được nhân sự và thiết bị nhưng đã cung cấp do đã trùng với các gói thầu khác.

Hay như gói thầu Thi công xây dựng hạng mục: (Hệ thống cấp nước – PCCC, thoát nước mưa, thu gom nước thải) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, Hậu Giang làm chủ đầu tư. Dự án thuộc dự án Khu tái định cư cho nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 do Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại quyết định 696/QĐ-UBND ngày 12/04/2021 với tổng mức đầu tư 216,499 tỷ đồng. Nguồn vốn ứng trước nhà đầu tư dự án BOT nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2.

Liên danh Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng KTB và Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng VIDC đã được phê duyệt trúng thầu với giá 17,436 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 120 ngày (theo quyết định 3933/QĐ/UBND ngày 07/10/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành).