Toàn cảnh biệt phủ “khủng” của giang hồ Tuấn “trắng” vừa bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn "trắng", SN 1968, trú tại TP Hải Phòng) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA Phú Thọ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, giang hồ Tuấn "trắng" là đối tượng có tiền án, tiền sự gây bức xúc trong nhân dân. Đối tượng này là chủ trạm dừng nghỉ Ngọc Anh và sở hữu căn biệt phủ rộng lớn tại TX Phú Thọ. Ảnh: CA Phú Thọ Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh do Tuấn "trắng" quản lý rộng hàng nghìn m2, nằm giáp Quốc lộ 2, thuộc địa bàn của xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ và xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh. Sát vách trạm dừng nghỉ là căn biệt phủ của Tuấn "trắng". Ảnh: VietnamnetBiệt phủ bề thế của giang hồ Tuấn "trắng" được xây dựng vào khoảng năm 2021-2022 trên diện tích đất rừng sản xuất. Ảnh: Vietnamnet Khu biệt phủ gồm 3 khối nhà kiên cố, rộng lớn, có bể bơi và cây cảnh bao quanh. Phía sau biệt thự là quả đồi lớn được san gạt, múc bỏ đất nhằm lấy mặt bằng xây dựng. Ảnh: Vietnamnet Biệt thự chia thành các khu nhà, hồ bơi và nhiều khu vực bố trí các tiểu cảnh, cây cảnh. Ảnh: Plo Khối nhà chính gồm 2 tầng, trong đó tầng 2 là gian thờ. Ảnh: CA tỉnh Phú Thọ Sau khi Tuấn "trắng" bị cơ quan chức năng đưa đi vào ngày 6/3, căn biệt thự đóng cửa im lìm. Ảnh: CA tỉnh Phú Thọ Khoảng sân vườn trong biệt thự của Tuấn "trắng". Ảnh: Vietnamnet Toàn cảnh khuôn viên biệt thự nhìn từ trên cao. Ảnh chụp màn hình Znews

