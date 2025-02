Năng lực nhà thầu trúng gói cung cấp thiết bị cho Bệnh viện Nguyễn Trãi

Cuộc đua của 3 nhà thầu

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Bệnh viện Nguyễn Trãi công bố Quyết định số KQ2400619352_2502030923 ngày 03/02/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) cho gói thầu Cung cấp trang thiết bị tin học có giá gói thầu hơn 4,383 tỷ đồng. Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B (Công ty Gia Bảo A.B) được phê duyệt với giá trúng thầu hơn 4,177 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong 30 ngày.

Gói thầu trên thuộc dự toán mua sắm Cung cấp trang thiết bị tin học được Bệnh viện Nguyễn Trãi phê duyệt theo quyết định 2042/QĐ-BVNT ngày 25/12/2024. Nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp dành cho hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Tại thời điểm hoàn thành mở thầu, có 3 nhà thầu tham dự như Công ty Gia Bảo A.B (giá dự thầu 4,177 tỷ đồng); Công ty TNHH Xây dựng An Phú (4,365 tỷ đồng); Công ty TNHH Thương mại Đầu tư & Phát triển Thiết bị Gia Phát (4,382 tỷ đồng).

Quyết định số KQ2400619352_2502030923 ngày 03/02/2025. Nguồn: MSI.

Danh mục hàng hóa của gói thầu này gồm: 08 cái Smart Tivi 32" của hãng Samsung; 140 bộ Máy vi tính nhãn hiệu Compumax do Gia Bảo A.B sản xuất; 110 cái Máy in laser 1 mặt nhãn hiệu Brother; 10 Máy in laser 2 mặt công suất nhãn hiệu Brother; Máy in màu mực nước 6 màu; Máy in nhiệt;…

Trước đó trong tháng 11/2024, gói thầu Cung cấp trang thiết bị tin học do Bệnh viện Nguyễn Trãi mời thầu đã bị hủy do không tìm được nhà thầu. Tại thời điểm đó, Công ty Gia Bảo A.B cũng tham gia dự thầu nhưng bị trượt do Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

Đang chờ kết quả 2 gói thầu của Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Nhà Bè

Công ty Gia Bảo A.B có địa chỉ tại Quận Tân Bình, TP HCM. Theo thống kê chưa đầy đủ của PV, tính đến ngày 06/02/2025, doanh nghiệp đã tham gia 287 gói thầu, trong đó trúng 202 gói và 7 gói đang chờ kết quả.

Tổng các giá trị đã trúng với vai trò độc lập và liên danh (tổng giá trị của các thành viên liên danh) là 189,69 tỷ đồng. Doanh nghiệp chủ yếu tham gia các gói thầu tại TP HCM.

Theo thống kê, Công ty Gia Bảo A.B là khách hàng “quen thuộc” của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Phú Gia Hưng, Công ty CP Tư vấn Xây dựng - Thương Mại Bửu Thành; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè…

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025, Công ty Gia Bảo A.B đã được công bố trúng 3 gói thầu, trong đó phải kể đến Gói thầu TB: Thiết bị (14.1 + 14.2) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trung học cơ sở Thị Trấn Hóc Môn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn làm chủ đầu tư, giá trị trúng thầu hơn 13,15 tỷ đồng với vai trò liên danh.

Tại thời điểm 14h ngày 06/02/2025, Công ty Gia Bảo A.B đang chờ kết quả của 02 gói thầu đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè là chủ đầu tư:

Gói thầu Thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung học cơ sở Hiệp Phước do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè là chủ đầu tư, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Phát Phú Thành là bên mời thầu. Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho Huyện để thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giá gói thầu là 5,15 tỷ đồng.

Tại thời điểm hoàn thành mở thầu ngày 20/01/2025, có đến 3 nhà thầu tham dự là: Công ty Gia Bảo A.B (giá dự thầu 4,185 tỷ đồng); Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thành Công T.C (4,826 tỷ đồng); Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thiết bị giáo dục Phạm Gia (3,819 tỷ đồng).

Ngoài ra, gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa Trường Mầm non Mạ Non do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè là chủ đầu tư, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Phú Thạnh là bên mời thầu, giá gói thầu là 1,591 tỷ đồng.

Tại thời điểm hoàn thành mở thầu ngày 10/01/2025, gói thầu có 2 nhà thầu tham gia là Công ty Gia Bảo A.B (giá dự thầu 1,053 tỷ đồng); Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thiết bị giáo dục Phạm Gia (802 triệu đồng).