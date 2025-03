Liên danh Phúc Thành - Bảo An - Nhất Tâm trúng gói cải tạo Phòng TN&MT Đồng Xoài

Ngày 05/03/2025, ông Trần Ngọc Nguyên – Giám đốc Ban quản lý các dự án (Ban QLCDA) thành phố Đồng Xoài ký Quyết định số KQ2500042306_2503041020 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) qua mạng của gói thầu Thi công xây dựng + mua sắm lắp đặt thiết bị, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Xây dựng kho và cải tạo khuôn viên trụ sở làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Xoài.

Theo quyết định nêu trên, Liên danh Công ty Phúc Thành - Bảo An - Nhất Tâm (gồm các thành viên: Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ xây dựng Phúc Thành; Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo An và Công ty TNHH Kỹ thuật Nhất Tâm) là nhà thầu trúng gói thầu Thi công xây dựng + mua sắm lắp đặt thiết bị với giá 4,526 tỷ đồng (giá gói thầu 4,573 tỷ đồng, tiết kiệm 47,2 triệu đồng so với giá gói thầu, tỉ lệ tiết kiệm sau giảm giá 1%) thuộc loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày.

Cũng tại quyết định này, Công ty TNHH MTV Xây dựng Anh Hiếu tham gia dự thầu với giá 4,358 tỷ đồng bị loại với lý do không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Trước đó, ngày 03/10/2024, UBND thành phố Đồng Xoài có Quyết định số 2840/QĐ-UBND phê duyệt dự án Xây dựng kho và cải tạo khuôn viên trụ sở làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Xoài do Ban QLCDA thành phố Đồng Xoài làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 5,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện 3 năm.

Ngày 23/01/2025, UBND thành phố Đồng Xoài có Quyết định số 127/QĐ-UBND phê duyệt KHLCNT của gói thầu Thi công xây dựng + mua sắm lắp đặt thiết bị có tên: Xây dựng kho và cải tạo khuôn viên trụ sở làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Xoài. Được biết, gói thầu Thi công xây dựng + mua sắm lắp đặt thiết bị là một trong 06 gói thầu thuộc dự án Xây dựng kho và cải tạo khuôn viên trụ sở làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Xoài.

Ngày 12/02/2025, Ban QLCDA thành phố Đồng Xoài có quyết định số E2500042306_2502120909 phê duyệt E-HSMT cho gói Thi công xây dựng + mua sắm lắp đặt thiết bị với LCNT theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách thành phố Đồng Xoài (vốn đầu tư công).

Thời điểm hoàn thành mở thầu ngày 22/02/2025, có 2 nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu Thi công xây dựng + mua sắm lắp đặt thiết bị

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ xây dựng Phúc Thành - Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty được thành lập ngày 22/03/2019 có địa chỉ tại phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 22/10/2021 đến ngày 05/3/2025, công ty đã tham gia 29 gói thầu, trong đó trúng 23 gói, trượt 5 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 41,421 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 15,168 tỷ đồng, với vai trò liên danh 26,253 tỷ đồng (Bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên trong liên danh).

Công ty thường xuyên tham gia dự thầu tại các đơn vị mời thầu như Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu E-Bidding, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Huyện Bù Đăng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Lộc Ninh, Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Huy Hùng.

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 12/03/2025, công ty tham gia 4 gói thầu (trúng 3 gói và trượt 1 gói). Gần đây nhất công ty trúng (chỉ định thầu rút gọn) gói Thi công xây dựng + thiết bị thuộc dự án Xây dựng hoa viên Fafim cũ, phường Tân Đồng do UBND phường Tân Đồng làm chủ đầu tư với giá trúng thầu 681 triệu đồng.

Năm 2024, công ty tham gia tổng cộng 13 gói thầu (trúng 9 gói, trượt 3 gói và 1 gói chưa có kết quả). Trong đó, tại Ban QLCDA thành phố Đồng Xoài công ty tham gia và trúng 2 gói, gồm:

Gói Thi công xây dựng + mua sắm lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị thành phố Đồng Xoài với giá trúng thầu 4,657 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày.

Gói Thi công xây dựng + thiết bị thuộc dự án Xây dựng Công viên văn hóa Khu phố 5, phường Tân Đồng với giá trúng thầu 4,564 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo An - Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty được thành lập ngày 04/10/2017 có địa chỉ tại phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 26/07/2019 đến ngày 05/03/2025, công ty đã tham gia 88 gói thầu, trong đó trúng 51 gói, trượt 27 gói và 10 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 89,456 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 40,682 tỷ đồng, với vai trò liên danh 48,774 tỷ đồng (Bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên trong liên danh).

Công ty thường xuyên tham gia dự thầu tại các đơn vị mời thầu như Công ty Cổ Phần Xây dựng Eden, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Trường An, Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Phúc Thành, Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu E-Bidding.

Năm 2024, công ty tham gia tổng cộng 28 gói thầu (trúng 15 gói, trượt 13 gói). Trong đó, tại Ban QLCDA thành phố Đồng Xoài công ty tham gia và trúng 2 gói với tổng giá trị các gói trúng thầu là 9,221 tỷ đồng.

Công ty TNHH Kỹ thuật Nhất Tâm - Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty được thành lập ngày 28/02/2018 có địa chỉ tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 26/07/2022 đến ngày 05/03/2025, công ty đã tham gia 12 gói thầu, trong đó trúng 11 gói, trượt 1 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 131,328 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò độc lập 1,7 tỷ đồng, với vai trò liên danh 129,571 tỷ đồng (Bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên trong liên danh).

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 05/3/2025, công ty tham gia tổng cộng 4 gói thầu với tỷ lệ trúng tuyệt đối. Trong đó, tại Ban QLCDA thành phố Đồng Xoài công ty tham gia và trúng (với tư cách liên danh) gói Thi công xây dựng + thiết bị thuộc dự án Xây dựng 21 phòng học, phòng học bộ môn, chức năng Trường THCS Tiến Thành với giá trúng thầu 20,065 tỷ đồng.

Năm 2024, công ty tham gia tổng cộng 4 gói thầu với tỷ lệ trúng tuyệt đối. Trong đó, tại Ban QLCDA thành phố Đồng Xoài công ty tham gia và trúng (với tư cách liên danh) 2 gói với tổng giá trị các gói trúng thầu 24,591 tỷ đồng.