Cận cảnh tòa lâu đài 400 tỷ đang gây sốt tại Hải Dương

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước một tòa lâu đài đồ sộ ở Hải Dương. Ảnh: A&T Rose Thông qua đoạn video, ai nấy đều trầm trồ trước không gian vô cùng xa hoa bên trong tòa lâu đài. Ảnh: @congductiendat Cửa chính vào nhà bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo đến từng cm. Ảnh: @congductiendat Bước qua cửa gỗ là không gian rộng lớn, xa hoa với cầu thang lớn kết nối các tầng trong tòa lâu đài. Ảnh: @congductiendat Mái vòm điểm xuyết các tác phẩm nghệ thuật với nhiều chi tiết chạm trổ mạ vàng, chính giữa là chiếc đèn chùm "khổng lồ"...Ảnh: @congductiendat Đặc biệt, trong tòa lâu đài có 3 chiếc đèn chùm "khổng lồ", mỗi chiếc được cho trị giá tới 3,8 tỷ đồng. Ảnh: @congductiendat Ngoài nội thất xa hoa, bên ngoài tòa nhà cũng được thiết kế công phu với khuôn viên sân vườn rộng rãi. Ảnh: @nghiensonnha Hồ cá Koi không quá to nhưng được kết hợp cùng tiểu cảnh, tạo không gian đẹp mắt và thư giãn. Ảnh: A&T Rose Được biết, tòa lâu đài của một đại gia ở Hải Dương, trị giá lên đến 400 tỷ. Ảnh: @nghiensonnha Gia chủ mất 4 - 5 năm mới có thể hoàn thiện được dinh thự cho gia đình. Ảnh: @hagiang3939_tanphatCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

