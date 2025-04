Cận cảnh thiết kế hiện đại bên trong nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Sau hơn 20 tháng xây dựng, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất chính thức khai trương vào ngày 19/4/2025, đánh dấu cột mốc lịch sử trong ngành hàng không Việt Nam. Ảnh: Người lao động Dự án Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất có tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, đã hoàn thành vượt tiến độ, trở thành nhà ga hiện đại nhất cả nước. Ảnh: Vietnamnet Đây là nhà ga nội địa lớn nhất cả nước với công suất 20 triệu hành khách mỗi năm, nâng tổng năng lực khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu hành khách. Ảnh: Vietnamnet Nhà ga T3 gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 112.500m2. Ảnh: VTV Không gian bên trong nhà ga được bố trí khoa học và hiện đại với 90 quầy thủ tục truyền thống, 20 quầy thả hành lý tự động và 42 kiosk check-in tự phục vụ, giúp tối ưu hóa thời gian làm thủ tục cho hành khách. Ảnh: Vietnamnet Lớp mái thiết kế cong mềm mại kéo dài từ ga đến khu phức hợp thương mại - văn phòng, gợi hình ảnh tà áo dài Việt Nam, biểu tượng cho sự duyên dáng, thanh lịch. Ảnh: Người lao động Đặc biệt, nhà ga sử dụng các công nghệ hàng không hiện đại như: Hệ thống ACV self servies hỗ trợ hành khách tự làm thủ tục trên ki-ốt check-in dùng chung; hành khách tự làm thủ tục ký gửi hành lý, sau đó có thể ra tàu bay tự động thông qua thiết bị E-gate. Ảnh: Vietnamnet Hành khách đi máy bay có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc định danh điện tử VNeID để làm thủ tục hàng không tự động cho toàn bộ quá trình từ check-in đến khâu gửi hành lý tự động SBD, qua cửa kiểm soát an ninh, cho đến cửa ra tàu bay (boarding gate). Ảnh: Znews Nhà ga trang bị 25 cửa kiểm soát an ninh và các băng chuyền tự động, giúp tiết kiệm thời gian cho hành khách. Ảnh: Vietnamnet Khu vực ghế chờ hành khách ra cửa máy bay với nhiều tiện ích cửa hàng dịch vụ, khu vui chơi trẻ em. Ảnh: Vietnamnet Nhà ga có 27 cửa ra máy bay, trong đó 13 cửa sử dụng cầu ống lồng và 14 cửa phục vụ bằng xe buýt, cùng với 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến. Ảnh: Vietnamnet Ngoài ra, nhà ga T3 còn thiết kế một khu vực riêng biệt dành cho khách VIP, hạng thương gia và khách ưu tiên, đảm bảo trải nghiệm dịch vụ cao cấp và tiện nghi. Ảnh: Vietnamnet

