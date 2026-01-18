Hà Nội

“Hot girl bi-a" Lê Tuyết Anh tạo dáng nóng bỏng bên siêu xe

Cộng đồng trẻ

“Hot girl bi-a" Lê Tuyết Anh tạo dáng nóng bỏng bên siêu xe

Lê Tuyết Anh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tung loạt ảnh tạo dáng bên siêu xe màu vàng nổi bật.

Thiên Anh
Trong bộ ảnh mới, Lê Tuyết Anh lựa chọn trang phục tông đen tối giản nhưng táo bạo, giúp tôn lên đường cong cơ thể. Vóc dáng của cô gây ấn tượng với vòng eo thon gọn, bờ vai mảnh mai và đôi chân dài săn chắc.
Những tư thế tạo dáng bên và trong khoang lái siêu xe càng làm nổi bật nét quyến rũ hiện đại, khỏe khoắn của nữ cơ thủ sinh năm 2001.
Không chỉ khoe hình thể cân đối, Lê Tuyết Anh còn ghi điểm nhờ thần thái tự tin, ánh nhìn cuốn hút.
Làn da trắng sáng, gương mặt xinh xắn cùng mái tóc uốn nhẹ giúp Tuyết Anh toát lên vẻ nữ tính, đối lập thú vị với hình ảnh mạnh mẽ của chiếc siêu xe thể thao.
Sự kết hợp giữa thời trang gợi cảm và không gian cá tính khiến loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội.
Lê Tuyết Anh sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, hiện sinh sống và học tập tại Hà Nội.
Tuyết Anh là cựu sinh viên Đại học Greenwich (Việt Nam) và được biết đến là một “hot girl” đa năng khi cùng lúc theo đuổi nhiều vai trò như cơ thủ billiards chuyên nghiệp, mẫu ảnh, KOC và kinh doanh.
Trong sự nghiệp bi-a, Tuyết Anh là học trò của cơ thủ nổi tiếng Đặng Thành Kiên.
Tuyết Anh từng đại diện đoàn Hà Nội tham dự các giải đấu cấp quốc gia và góp mặt ở nhiều sân chơi chuyên nghiệp, trong đó có Women Eight Ball Championship 2025.
Dù tuổi đời còn trẻ, Lê Tuyết Anh đã sớm ghi dấu ấn nhờ tinh thần thi đấu nghiêm túc cùng phong cách thi đấu tự tin.
Thiên Anh
