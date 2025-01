Cận cảnh dinh thự nơi Chủ tịch Vietjet gặp Tổng thống Donald Trump

Theo Cổng Thông tin Chính phủ, Chủ tịch CTCP Hàng không Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo đã có cuộc gặp gỡ các đối tác chiến lược từ nhiều nơi trên thế giới tại dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong sự kiện “Friends of Vietnam Summit” từ 9-11/1. Ảnh: VJC Dinh thự Mar-a-Lago nằm ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ) là một trong những bất động sản đặc biệt nhất tại Mỹ. Ảnh: Getty Được xây dựng vào những năm 1920, dinh thự Mar-a-Lago là sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Ảnh: Abcnews Năm 1985, Mar-a-Lago được ông Donald Trump mua lại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Telegraph Dù mức giá chính xác không được tiết lộ, song nhiều nguồn tin cho rằng ông Trump đã chi khoảng 5 triệu USD cho khu điền trang và thêm 3 triệu USD cho đồ cổ và nội thất. Ảnh: Telegraph Đến nay, dinh thự Mar-a-Lago đã gắn liền với tên tuổi của ông Trump và năm 2025 sẽ đánh dấu 40 năm ông sở hữu dinh thự này. Ảnh: Telegraph Phòng ăn mang đậm phong cách của cung điện với 34 chỗ ngồi bằng đá cẩm thạch. Ảnh: Telegraph Ghế bành bọc da trong thư viện. Ảnh: TelegraphDinh thự của ông Trump gồm 33 phòng tắm. Ảnh: Splash New Phía trên lò sưởi trang trí đẹp mắt.Ảnh: Splash New Phòng ngủ như trong cung điện. Ảnh: Splash New Phòng khách dát vàng. Ảnh: Splash NewBiệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

Theo Cổng Thông tin Chính phủ, Chủ tịch CTCP Hàng không Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo đã có cuộc gặp gỡ các đối tác chiến lược từ nhiều nơi trên thế giới tại dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong sự kiện "Friends of Vietnam Summit" từ 9-11/1. Ảnh: VJC Dinh thự Mar-a-Lago nằm ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ) là một trong những bất động sản đặc biệt nhất tại Mỹ. Ảnh: Getty Được xây dựng vào những năm 1920, dinh thự Mar-a-Lago là sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Ảnh: Abcnews Năm 1985, Mar-a-Lago được ông Donald Trump mua lại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Telegraph Dù mức giá chính xác không được tiết lộ, song nhiều nguồn tin cho rằng ông Trump đã chi khoảng 5 triệu USD cho khu điền trang và thêm 3 triệu USD cho đồ cổ và nội thất. Ảnh: Telegraph Đến nay, dinh thự Mar-a-Lago đã gắn liền với tên tuổi của ông Trump và năm 2025 sẽ đánh dấu 40 năm ông sở hữu dinh thự này. Ảnh: Telegraph Phòng ăn mang đậm phong cách của cung điện với 34 chỗ ngồi bằng đá cẩm thạch. Ảnh: Telegraph Ghế bành bọc da trong thư viện. Ảnh: Telegraph Dinh thự của ông Trump gồm 33 phòng tắm. Ảnh: Splash New Phía trên lò sưởi trang trí đẹp mắt.Ảnh: Splash New Phòng ngủ như trong cung điện. Ảnh: Splash New Phòng khách dát vàng. Ảnh: Splash New