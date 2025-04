Cà Mau: Biết gì về Cty Đạt Thành vừa thắng thầu tại xã Tạ An Khương

Cuộc đua của 03 nhà thầu

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), Dự án “Xây dựng mới tuyến lộ Lung Sình (từ ngã tư Kênh Đứng đến ngã ba Lung Sình giáp xã Tạ An Khương Nam), ấp Mỹ Tân, xã Tạ An Khương” có tổng mức đầu tư 2,403 tỷ đồng được UBND huyện Đầm Dơi phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 30/11/2023.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) của dự án được UBND huyện Đầm Dơi phê duyệt ngày 19/3/2024 tại Quyết định số 202/QĐ-UBND và sau cùng là Quyết định điều chỉnh KHLCNT số 57/QĐ-UBND được ký ban hành ngày 20/2/2025; theo đó có tất cả 5 gói thầu thành phần, với nguồn vốn từ nguồn vốn đầu tư công năm 2024 – 2025. Các gói thầu đều giao cho UBND xã Tạ An Khương làm chủ đầu tư.

Gói thầu “thi công xây dựng” có giá dự toán 1,923 tỷ đồng được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng; do Công ty TNHH MTV Tư vấn Giám sát Xây dựng Cà Mau làm bên mời thầu, được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 5/3/2025 đến ngày 14/3/2025 (theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số E2500072846_2503050933 ngày 5/3/2025 của UBND xã Tạ An Khương)

Theo Biên bản mở thầu công bố ngày 14/3/2025, gói thầu có 3 nhà thầu độc lập tham gia dự thầu, cụ thể :

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Vạn Lợi Cà Mau dự thầu với giá 1,807 tỷ đồng;

Công ty TNHH MTV Thương mại - Đầu tư - Xây dựng Nghĩa Hiệp Phát dự thầu với giá 1,854 tỷ đồng;

Công ty TNHH Đạt Thành dự thầu với giá 1,904 tỷ đồng (giá sau giảm 4,1% là: 1,825 tỷ đồng).

Sau thời gian xét thầu, ngày 28/03/2025, UBND xã Tạ An Khương đã ban hành quyết định số KQ2500072846_2503281521 phê duyệt cho Công ty TNHH Đạt Thành trúng thầu với giá 1,825 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu là 90 ngày.

Trích quyết định số KQ2500072846_2503281521 phê duyệt cho Công ty TNHH Đạt Thành (Nguồn MSC)

Công ty TNHH MTV Thương mại - Đầu tư - Xây dựng Nghĩa Hiệp Phát là nhà thầu xếp hạng 2.

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Vạn Lợi Cà Mau trượt thầu vì không đáp ứng yêu cầu năng lực và kinh nghiệm

Công ty TNHH Đạt Thành có năng lực ra sao?

Công ty TNHH Đạt Thành có địa chỉ trụ sở tại khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, thành lập năm 2017.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2020 đến nay (29/03/2025), Công ty đã tham gia khoảng 13 gói thầu, trong đó trúng khoảng 10 gói. Tổng giá trị trúng thầu trên 23 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh).

Đây không phải lần đầu tiên Công ty TNHH Đạt Thành tham gia và trúng các gói thầu cho UBND xã Tạ An Khương làm chủ đầu tư. Lịch sử trước đó cho thấy, trong số khoảng 10 gói thầu công ty này trúng thầu từ năm 2020 đến nay thì có khoảng 6 gói thầu đều do UBND xã Tạ An Khương làm chủ đầu tư và Công ty TNHH MTV Tư vấn Giám sát Xây dựng Cà Mau làm bên mời thầu. Gần đây có thể kể đến như:

Gói thầu Thi công xây dựng công trình, thuộc Dự án “Nâng cấp tuyến lộ Lô 14, ấp Tân Điền B, xã Tạ An Khương (đoạn từ lộ Đông – Tây đến cầu Khạo Bờ)”; Ngày 5/8/2024, UBND xã Tạ An Khương đã ban hành Quyết định số 195/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Đạt Thành trúng thầu với giá 1,369 tỷ đồng (giá dự toán 1,427 tỷ đồng), thực hiện trong 90 ngày (duy nhất công ty tham gia và trúng thầu)

Quyết định số 195/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Đạt Thành trúng thầu (Nguồn MSC)

Gói thầu Thi công xây dựng, thuộc Dự án “Xây dựng mới tuyến lộ kênh Ba Long (từ cầu Ba Long đến hộ Lê Xuân Thuý), ấp Mương Điều B, xã Tạ An Khương”; ngày 12/04/2024, UBND xã Tạ An Khương đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Đạt Thành trúng thầu với giá 2,293 tỷ đồng (giá gói thầu 2,378 tỷ đồng), thực hiện trong 90 ngày