Bình Phước: Gói thầu mua thực phẩm hơn 15 tỷ về tay ai?

Cuộc đua của 2 nhà thầu

Ngày 22/02/2025, CSCN ma túy Phú Nghĩa (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) có Quyết định số KQ2500016346_2502211923 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) qua mạng của gói thầu Mua thực phẩm (thịt các loại, trứng, chả, rau, gia vị các loại...), thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự toán kinh phí thực hiện công tác phục vụ, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng năm 2025.

Theo quyết định nêu trên, Công ty TNHH MTV TM DV Phương An là nhà thầu trúng gói thầu mua sắm thực phẩm (thịt các loại, trứng, chả, rau, gia vị các loại...) với giá 15,104 tỷ đồng (giá gói thầu 15,565 tỷ đồng, tiết kiệm 461 triệu đồng so với giá gói thầu, tỉ lệ tiết kiệm sau giảm giá 2,9%) thuộc loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện hợp đồng 306 ngày.

Một phần của quyết định số KQ2500016346_2502211923 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) qua mạng của gói thầu Mua thực phẩm (thịt các loại, trứng, chả, rau, gia vị các loại...).



Cũng tại quyết định này, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuân Điền Saigon tham gia dự thầu với giá 15,319 tỷ đồng bị loại với lý do xếp hạng 2.

Trước đó, ngày 04/01/2025, CSCN ma túy Phú Nghĩa có Quyết định số 02/QĐ-CSPN phê duyệt KHLCNT Dự toán kinh phí thực hiện công tác phục vụ, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng năm 2025 với dự toán mua sắm hơn 23,815 tỷ đồng.

Ngày 17/01/2025, CSCN ma túy Phú Nghĩa phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số E2500016346_2501161450, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách nhà nước năm 2025 (kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi không thường xuyên).

Thời điểm hoàn thành đóng mở thầu ngày 13/02/2025, có hai nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu nêu trên.

Chuyên cung cấp thực phẩm cho các cơ sở cai nghiện ma túy

Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, Công ty TNHH MTV TM DV Phương An được thành lập ngày 12/07/2019 có địa chỉ tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 01/11/2022 đến ngày 20/02/2025, công ty đã tham gia 57 gói thầu (31 gói tại tỉnh Bình Phước), trong đó trúng 56 gói, trượt 1 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là 342,519 tỷ đồng. Trong đó, trúng thầu hoàn toàn độc lập với tổng giá trị các gói thầu là 342,519 tỷ đồng.

Công ty là khách hàng thường xuyên với 8 bên mời thầu. Trong đó, nổi bật gồm các CSCN ma tuý Phú Đức (tham gia dự thầu 13 gói với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối), CSCN ma túy Bảo trợ xã hội Phú Văn (tham gia dự thầu 11 gói với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối), CSCN Ma túy Đức Hạnh (tham gia dự thầu 11 gói với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối) và CSCN ma túy Phú Nghĩa (tham gia dự thầu 6 gói với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối).

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/02/2025, công ty đã tham gia 12 gói thầu (trúng 11, trượt 1). Trong đó, trúng 2 gói do CSCN ma túy Phú Nghĩa với tổng giá trúng thầu 19,970 tỷ đồng, trúng 2 gói do CSCN ma túy Đức Hạnh làm chủ đầu tư với tổng giá trúng thầu 20,884 tỷ đồng, trúng 2 gói do CSCN ma tuý Phú Đức với tổng giá trúng thầu 26,949 tỷ đồng và trúng 3 gói do Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức làm chủ đầu tư với tổng giá trúng thầu 19,919 tỷ đồng. Các gói còn lại do CSCN ma túy Bảo trợ xã hội Phú Văn làm chủ đầu tư.

Năm 2024, công ty tham gia tổng cộng 17 gói thầu (trúng 17 gói). Trong đó, có 2 gói do CSCN ma túy Phú Nghĩa làm chủ đầu tư là gói thầu Mua thực phẩm (thịt các loại, trứng, chả, rau, gia vị các loại...) thuộc dự toán mua sắm Dự toán kinh phí thực hiện công tác phục vụ, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng năm 2024 của CSCN ma túy Phú Nghĩa với giá trúng thầu 7,887 tỷ đồng và gói thầu Mua thực phẩm (thịt các loại, trứng, chả, rau củ quả các loại, gia vị...) thuộc dự toán mua sắm Kinh phí mua sắm hàng hóa thực hiện công tác phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cho CSCN ma túy Phú Nghĩa với giá trúng thầu 3,281 tỷ đồng.