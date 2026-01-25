Kiều bào tin tưởng, đánh giá cao kết quả Đại hội XIV của Đảng

Thành công của Đại hội XIV tiếp tục củng cố niềm tin của kiều bào tại Malaysia vào sự lãnh đạo vững vàng, định hướng chiến lược đúng đắn của Đảng và triển vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tại Israel, bà Nguyễn Thị Sơn, một kiều bào tiêu biểu, cho rằng kết quả Đại hội XIV thể hiện rõ tinh thần kế thừa, ổn định và đổi mới trong công tác lãnh đạo của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp. Việc kiện toàn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa mới và sự tín nhiệm cao đối với Tổng Bí thư Tô Lâm là cơ sở quan trọng bảo đảm tính liên tục, nhất quán trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Theo bà Nguyễn Thị Sơn, các văn kiện Đại hội XIV thể hiện tầm nhìn dài hạn, tư duy phát triển bền vững, nổi bật là quan điểm lấy con người làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của mọi chính sách. Tư tưởng "dân là gốc", coi hạnh phúc, ấm no của Nhân dân là thước đo hiệu quả của mọi quyết sách tiếp tục được khẳng định sâu sắc, qua đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội và tăng cường gắn bó của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với Tổ quốc.

Bà cũng đánh giá cao thông điệp hành động mạnh mẽ của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội, đặc biệt là yêu cầu "huy động mọi nguồn lực, khai thác mọi động lực" để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Theo bà, đây là lời kêu gọi có ý nghĩa lâu dài, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của kiều bào đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Cộng đồng người Việt tại Israel tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực cho Tổ quốc.

Tại Nhật Bản, bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt Nam vùng Kansai, cho biết cộng đồng kiều bào đặc biệt quan tâm và đánh giá cao những định hướng lớn của Đại hội XIV về phát triển bền vững, phát huy sức mạnh văn hóa, coi con người là trung tâm, đồng thời tiếp tục khẳng định kiều bào là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Những nội dung trong các văn kiện Đại hội về gìn giữ bản sắc, lan tỏa tiếng Việt, tăng cường ngoại giao văn hóa và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã đáp ứng đúng kỳ vọng của cộng đồng người Việt tại Kansai.

Theo bà Lê Thương, sau Đại hội XIV, niềm tin và sự đồng thuận của kiều bào đối với sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được củng cố. Nhiều gia đình, phụ huynh bày tỏ mong muốn con em dù sinh sống, học tập ở nước ngoài vẫn giữ gìn tiếng Việt, hiểu biết lịch sử, văn hóa dân tộc và gắn bó lâu dài với cội nguồn. Điều đó cho thấy sự tin tưởng vào đường lối của Đảng và kỳ vọng các chủ trương của Đại hội sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Bà Trần Thị Chang nhấn mạnh những quyết sách quan trọng được Đại hội XIV thông qua không chỉ tạo nền tảng cho phát triển trong nước mà còn mở rộng không gian hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Cộng đồng người Việt tại Malaysia tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2045.

Đại diện thế hệ trẻ, các sinh viên Việt Nam tại Malaysia cũng bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo được Đại hội XIV lựa chọn, đánh giá cao tầm nhìn chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Việc lấy ý kiến kiều bào trong quá trình chuẩn bị Đại hội được xem là minh chứng cho tinh thần dân chủ, cầu thị, góp phần tăng cường sự gắn bó và đồng thuận của người Việt ở nước ngoài đối với các chủ trương lớn của Đảng.

Bổ sung tiếng nói của trí thức, kiều bào tại Liên bang Nga, Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Quốc Hùng, chuyên gia cao cấp Viện Hàn lâm Khoa học Nga khẳng định, kết quả Đại hội XIV một lần nữa khẳng định chân lý: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo và phù hợp với quy luật khách quan.

Ông đặc biệt ấn tượng với việc Đại hội quán triệt sâu sắc tư tưởng "lấy dân làm gốc", coi con người là trung tâm, là chủ thể của mọi quyết sách, không ngừng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị.

Đánh giá cao công tác nhân sự của Đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng cho rằng việc Đại hội XIV bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và đồng chí Tô Lâm nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối, tái đắc cử Tổng Bí thư là minh chứng sinh động cho sự thống nhất ý chí, sự đồng thuận cao trong Đảng và toàn xã hội, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển liên tục trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng chung niềm tin đó, đảng viên Trần Thị Minh Nhật, học viên thạc sĩ Học viện Tổng thống Nga, chia sẻ chị và nhiều bạn trẻ Việt Nam tại Nga quan tâm theo dõi Đại hội XIV. Theo chị, sự tín nhiệm cao dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm phản ánh nguyện vọng của đông đảo đảng viên và nhân dân, tạo nền tảng chính trị vững chắc để đất nước vững bước trong giai đoạn mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen.

Các trí thức, kiều bào tại Nga đặc biệt quan tâm và đánh giá cao những mục tiêu chiến lược được Nghị quyết Đại hội XIV xác định: đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây được coi là tầm nhìn lớn, thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, Đại hội XIV đã "thổi một luồng gió mới", khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt Nam xa Tổ quốc.

Trí thức và kiều bào tại Nga tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, toàn dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, đưa đất nước vững bước tiến lên trong kỷ nguyên vươn mình, vì hạnh phúc của Nhân dân và tương lai bền vững của dân tộc.