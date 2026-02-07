Không về quê ăn Tết, người phụ nữ được mẹ 'tiếp tế' 7 thùng quà

Một người phụ nữ 52 tuổi ở Thượng Hải đã gây chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ hình ảnh 7 thùng quà Tết do người thân ở vùng Đông Bắc gửi tới.

Những ngày cận tết Nguyên đán, một đoạn video ghi lại cảnh hàng chục túi thực phẩm được xếp kín dưới sàn nhà đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Chủ nhân đoạn video là bà Tôn, 52 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Thượng Hải, Trung Quốc trang QQ đưa tin.

Chia sẻ với phóng viên, bà Tôn cho biết số quà Tết này do mẹ bà cùng các thành viên trong gia đình ở thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang chuẩn bị và gửi tới.

Quãng đường vận chuyển hơn 2.000km, nhưng việc “gửi đồ ăn quê” đã được gia đình duy trì suốt 8-9 năm qua.

Theo bà Tôn, vào ngày 28/1, gia đình bà nhận được 7 thùng lớn quà Tết. Các món ăn đều do bố mẹ, chị gái và mẹ chồng của em gái cùng chuẩn bị.

Thùng quà Tết với vô số đồ quê tươi ngon được chuyển đến gia đình bà Tôn. Ảnh: QQ

“Hiện tôi sống cùng con gái, em gái và em rể tại Thượng Hải. Bốn người sinh hoạt chung một nhà và năm nào cũng được gia đình gửi đồ ăn từ quê lên”, bà Tôn cho biết.

Trong số quà Tết lần này có thịt của nguyên một con lợn, cùng các loại gà, vịt, cá và nhiều đặc sản vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ngoài ra còn có đậu phụ rán do chính tay mẹ bà làm.

“So với việc mua ở Thượng Hải thì những món này vừa rẻ, lại vừa ngon và hợp khẩu vị”, bà nói.

Bà Tôn chia sẻ, mỗi khi bước vào mùa đông, khi thời tiết cho phép bảo quản thực phẩm bằng cách cấp đông tự nhiên, gia đình lại bắt đầu chuẩn bị quà Tết. Thực phẩm được để ngoài trời cho đông cứng hoàn toàn, sau đó đóng gói trong thùng xốp và gửi đi bằng dịch vụ vận chuyển thông thường.

“Thời gian vận chuyển mất khoảng 4-5 ngày vẫn không bị rã đông, không cần dùng đến dịch vụ lạnh chuyên dụng. Chi phí vận chuyển chỉ khoảng 400-500 nhân dân tệ (1,4 - 1,8 triệu đồng), rất hợp lý”, bà Tôn cho biết.

Do chi phí vé máy bay về quê dịp Tết khá cao, gia đình bà Tôn thường lựa chọn về thăm nhà trước Tết khoảng một tháng. Số tiền tiết kiệm được từ việc không về đúng thời kỳ cao điểm, họ lặng lẽ để lại dưới gối cho cha mẹ già như một cách bày tỏ sự hiếu thảo.