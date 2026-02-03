10 bí quyết giữ lớp trang điểm lâu trôi, không xuống tông cả ngày

Hà Nội

Đời sống

Chỉ cần một vài bước chuẩn bị và thói quen makeup đúng cách, bạn hoàn toàn có thể sở hữu lớp trang điểm bền màu, mịn đẹp và không xuống tông suốt ngày dài.

Giữ lớp trang điểm lâu trôi là mong muốn của hầu hết chị em, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm hoặc những ngày phải hoạt động nhiều.
Chỉ cần một vài bước chuẩn bị và thói quen makeup đúng cách, bạn hoàn toàn có thể sở hữu lớp trang điểm bền màu, mịn đẹp và không xuống tông suốt ngày dài.
Rửa mặt sạch là bước nền tảng không thể bỏ qua. Da được làm sạch giúp loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và cặn mỹ phẩm còn sót lại, từ đó giúp lớp nền bám tốt hơn, hạn chế trôi tuột hay xỉn màu chỉ sau vài giờ.
Nhiều người cho rằng da dầu không cần dưỡng ẩm, nhưng thực tế da thiếu ẩm dễ tiết dầu nhiều hơn, khiến nền nhanh xuống tông. Dưỡng ẩm đúng cách giúp da mềm mịn, hạn chế tình trạng mốc nền và bong tróc.
Chườm đá lạnh trước khi makeup giúp se khít lỗ chân lông, làm dịu da và giảm tiết dầu. Đây là mẹo nhỏ nhưng rất hiệu quả, đặc biệt vào mùa hè, giúp lớp nền bám chặt và lâu trôi hơn.
Sử dụng kem lót phù hợp để giúp bề mặt da phẳng mịn, hạn chế đổ dầu trong ngày.
Chọn kem nền lâu trôi, phù hợp loại da. Kem nền quyết định lớn đến độ bền của lớp makeup. Hãy chọn các loại kem nền lâu trôi, không thấm nước và phù hợp với tình trạng da (da dầu, da khô, da hỗn hợp) để tránh xuống tông nhanh.
Thay vì đánh một lớp nền dày, bạn nên chia thành nhiều lớp mỏng. Sử dụng mút hoặc cọ hơi ẩm để tán đều, giúp nền tiệp vào da tự nhiên và bền màu hơn.
Phấn phủ giúp “khóa” lớp nền, đặc biệt quan trọng ở vùng chữ T – nơi dễ đổ dầu. Nên phủ một lớp mỏng, tập trung vào những vùng cần kiểm soát dầu để tránh nền bị dày và nặng mặt.
Ưu tiên mỹ phẩm chống nước như mascara, kẻ mắt hay che khuyết điểm chống nước sẽ giúp hạn chế tình trạng lem trôi do mồ hôi hay dầu nhờn, giữ cho tổng thể lớp trang điểm luôn gọn gàng, sắc nét.
Xịt khóa nền là bước hoàn thiện giúp cố định toàn bộ lớp trang điểm. Ngoài việc giữ makeup lâu trôi, xịt còn giúp lớp nền trông tự nhiên, mềm mại hơn.
Trong ngày, nếu da tiết dầu, hãy dùng giấy thấm dầu thấm nhẹ nhàng thay vì dặm thêm phấn liên tục. Cách này giúp kiểm soát dầu mà không làm hỏng hay dày lớp nền.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
