Ấn Độ mua UAV tấn công Berkut-BM do Belarus sản xuất

Quân sự

Ấn Độ đã mua hàng chục máy bay không người lái tấn công một chiều Berkut-BM do Belarus sản xuất, nhằm mở rộng khả năng tấn công chính xác tầm xa của mình.

Thiên Đăng - (Theo defence-blog)
Cụ thể, theo các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng, Ấn Độ được cho là đã mua hàng chục máy bay không người lái tấn công một chiều Berkut-BM do Belarus trực tiếp sản xuất. Ảnh: @Defense Express.
Vốn dĩ, Berkut-BM là một máy bay không người lái cảm tử chạy bằng động cơ phản lực do công ty Indela của Belarus trực tiếp phát triển. Nó được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến trường nhạy cảm. Ảnh: @Defense Express.
Hệ thống này được trang bị động cơ phản lực siêu nhỏ gọn do Trung Quốc sản xuất bởi Swiwin, giúp máy bay không người lái đạt tốc độ cao và thời gian tấn công ngắn, giúp giảm thiểu nguy cơ bị đánh chặn. Ảnh: @Defense Express.
Dữ liệu kỹ thuật liên quan đến nền tảng này cho thấy, Berkut-BM có thể đạt tốc độ lên tới 410 km/giờ, với tầm hoạt động khoảng 150 km tùy thuộc vào cấu hình nhiệm vụ và độ cao. Ảnh: @Defense Express.
Máy bay không người lái này được tối ưu hóa cho việc xâm nhập nhanh chóng, di chuyển bổ nhào và tấn công chính xác vào các mục tiêu cố định hoặc cả mục tiêu di động. Ảnh: @Defense Express.
Berkut-BM còn có thể mang theo đầu đạn chất nổ phân mạnh nặng tới 10 kg, được thiết kế để sử dụng chống lại các trạm radar, trận địa tên lửa, vị trí pháo binh và các điểm trung chuyển hậu cần. Ảnh: @Defense Express.
UAV Berkut-BM được phóng bằng máy phóng, cho phép triển khai từ các khu vực tiền tuyến mà không cần đường băng hoặc cơ sở hạ tầng cố định. Điều này cho phép các hoạt động phóng cơ động và bí mật, mang lại sự linh hoạt cho các chỉ huy trên chiến trường. Ảnh: @Defense Express.
Theo dữ liệu thương mại quốc phòng công khai, Belarus trước đây đã xuất khẩu UAV Berkut-BM sang một số quốc gia bao gồm Nga, Venezuela, Algeria, Cộng hòa Dân chủ Congo và Lực Lượng Dân Quân Hỗ Trợ Nhanh của Sudan. Ảnh: @Defense Express.
Hệ thống UAV Berkut-BM này được quảng bá như một giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí, thay vì dùng tên lửa hành trình trong việc nhắm mục tiêu vào các tài sản có giá trị cao. Ảnh: @Defense Express.
Thông tin về việc Ấn Độ mua sắm loại máy bay không người lái này xuất hiện trong bối cảnh các loại vũ khí bay lượn và máy bay không người lái tấn công một chiều tiếp tục định hình lại các hoạt động trên chiến trường, đặc biệt là trong các cuộc xung đột mà hệ thống phòng không liên tục chịu áp lực từ các cuộc tấn công dồn dập. Ảnh: @Defense Express.
Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã liên tục mở rộng danh mục vũ khí tấn công không người lái của mình, tích hợp cả các hệ thống trong nước và nước ngoài vào lực lượng vũ trang. Việc mua sắm máy bay không người lái Berkut-BM được báo cáo sẽ bổ sung một loại vũ khí tuần tra phản lực vào kho vũ khí hiện có của Ấn Độ, bên cạnh các hệ thống UAV cánh quạt và vũ khí dẫn đường chính xác. Ảnh: @Defense Express.
#Ấn Độ #UAV #Berkut-BM #Belarus

