Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét có nơi dưới 8 độ C

Từ chiều 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15 độ, có nơi dưới 8 độ.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay (29/1), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 22–25 độ.

upscaleimage220241129-1737020839624338011166.jpg
Ảnh minh họa.

Khoảng gần sáng và ngày 31/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, ven biển cấp 3–4. Từ đêm 30/1 và ngày 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ chiều 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15 độ, vùng núi Đông Bắc Bộ 9–12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Khu vực Hà Nội đêm 30/1 và ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ chiều 31/1 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13–15 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ 1-4/2, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bên cạnh đó, từ gần sáng và ngày 31/1, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 1-2m. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-4m.

Từ ngày 1/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-4m.

Từ chiều và tối 1/2, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-4m. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và sinh trưởng cây trồng. Gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#khí lạnh #miền Bắc #mưa rét #nhiệt độ thấp #thời tiết #đông bắc bộ

Bài liên quan

Xã hội

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

Từ tối 20/1, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Thời tiết duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm; vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại, cần đề phòng băng giá và sương muối.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Xem chi tiết

Xã hội

Miền Bắc sắp đón đợt gió mùa Đông Bắc mạnh, có nơi rét hại dưới 11 độ C

Một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh chuẩn bị tràn xuống nước ta, khiến nền nhiệt toàn miền Bắc giảm sâu, có khả năng xuất hiện mưa, trời chuyển rét.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và đêm ngày 20/1 đến 21/1/2026, khu vực Bắc Bộ sẽ bắt đầu chịu tác động của một khối không khí lạnh có cường độ mạnh. Trước đó, trong hai ngày 18 và 19/1, thời tiết vẫn duy trì trạng thái khá lý tưởng với nắng hanh vào ban ngày và sương mù nhẹ về đêm.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của gió mùa Đông Bắc từ đêm 20/1 sẽ chấm dứt trạng thái tạnh ráo, thay vào đó là mưa rào và nền nhiệt giảm sâu. Gió mùa tràn về mang theo mưa rào rải rác, khiến cảm giác rét buốt tăng lên đáng kể. Đặc biệt, trong giai đoạn từ ngày 21 đến 25/1, toàn khu vực Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra rét đậm, trong khi các vùng núi cao có thể xuất hiện rét hại, gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động sinh hoạt và lưu thông của người dân.

Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 15/1/2026: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc giảm nhiệt

Dự báo thời tiết 15/1/2026, không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông khiến miền Bắc có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất 24 độ; sáng và đêm trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/1, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ giảm khoảng 2 độ so với hôm qua, còn 24 độ.

ret-16-do-hminh9-2019.jpg
Thời tiết miền Bắc đón không khí lạnh khiến mưa rải rác, nhiệt độ giảm 2-3 độ so với hôm qua. Ảnh minh họa: Hoàng Minh
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới