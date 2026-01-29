Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét có nơi dưới 8 độ C

Từ chiều 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15 độ, có nơi dưới 8 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay (29/1), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 22–25 độ.

Ảnh minh họa.

Khoảng gần sáng và ngày 31/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, ven biển cấp 3–4. Từ đêm 30/1 và ngày 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ chiều 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15 độ, vùng núi Đông Bắc Bộ 9–12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Khu vực Hà Nội đêm 30/1 và ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ chiều 31/1 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13–15 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ 1-4/2, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bên cạnh đó, từ gần sáng và ngày 31/1, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 1-2m. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-4m.

Từ ngày 1/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-4m.

Từ chiều và tối 1/2, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-4m. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và sinh trưởng cây trồng. Gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện