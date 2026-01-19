Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét, vùng núi có nơi dưới 6°C

Theo dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11–14 độ C, vùng núi từ 8–11 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối và đêm 20/1, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó tăng cường mạnh trong ngày 21/1 và tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng xuống Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

cham-dut-ret-dam-ret-hai-1768015969451971785387.jpg
Ảnh minh họa.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác. Từ ngày 21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng ngày 22–23/1 có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11–14 độ C, vùng núi từ 8–11 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Riêng khu vực Hà Nội, từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/1 có mưa rải rác. Từ ngày 21/1, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12–14 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0–5,0 m tại nhiều khu vực, từ Bắc Biển Đông đến Nam Biển Đông. Cùng với đó, từ ngày 21/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi – Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đối với khu vực vùng núi Bắc Bộ, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối, có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Dự báo gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông, rủi ro thiên tai cấp 2. Theo cơ quan khí tượng, hiện nay vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, khiến biển động.

Dự báo trong 24 giờ tới, ngày và đêm 19/1, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0 m. Đến ngày và đêm 20/1, gió Đông Bắc tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông duy trì cường độ mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng biển cao từ 3,0 đến 5,0 m, biển động mạnh.

Đáng lưu ý, từ chiều tối và đêm 20/1, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc có xu hướng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển tại khu vực này cao từ 3,0 đến 5,0 m, biển động. Cơ quan chức năng đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển ở mức cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động tại các khu vực nêu trên được cảnh báo có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn hàng hải.

Các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, tìm nơi trú tránh an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết nguy hiểm gây ra.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#không khí lạnh #miền Bắc #đợt rét #nhiệt độ #vùng núi #thời tiết

Bài liên quan

Xã hội

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

Từ tối 20/1, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Thời tiết duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm; vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại, cần đề phòng băng giá và sương muối.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 17/1/2026: Miền Bắc vẫn rét về đêm và sáng

Dự báo thời tiết 17/1/2026, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc duy trì hình thái sáng sớm có sương mù, trời vẫn rét về đêm và sáng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/1, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 17/1, duy trì nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trời rét về đêm và sáng; nhiệt độ thấp nhất vẫn ở mức 18-20 độ, cao nhất 23-25 độ.

Xem chi tiết

Xã hội

Miền Bắc sắp đón đợt gió mùa Đông Bắc mạnh, có nơi rét hại dưới 11 độ C

Một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh chuẩn bị tràn xuống nước ta, khiến nền nhiệt toàn miền Bắc giảm sâu, có khả năng xuất hiện mưa, trời chuyển rét.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và đêm ngày 20/1 đến 21/1/2026, khu vực Bắc Bộ sẽ bắt đầu chịu tác động của một khối không khí lạnh có cường độ mạnh. Trước đó, trong hai ngày 18 và 19/1, thời tiết vẫn duy trì trạng thái khá lý tưởng với nắng hanh vào ban ngày và sương mù nhẹ về đêm.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của gió mùa Đông Bắc từ đêm 20/1 sẽ chấm dứt trạng thái tạnh ráo, thay vào đó là mưa rào và nền nhiệt giảm sâu. Gió mùa tràn về mang theo mưa rào rải rác, khiến cảm giác rét buốt tăng lên đáng kể. Đặc biệt, trong giai đoạn từ ngày 21 đến 25/1, toàn khu vực Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra rét đậm, trong khi các vùng núi cao có thể xuất hiện rét hại, gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động sinh hoạt và lưu thông của người dân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới