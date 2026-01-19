Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét, vùng núi có nơi dưới 6°C

Theo dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11–14 độ C, vùng núi từ 8–11 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối và đêm 20/1, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó tăng cường mạnh trong ngày 21/1 và tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng xuống Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác. Từ ngày 21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng ngày 22–23/1 có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11–14 độ C, vùng núi từ 8–11 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Riêng khu vực Hà Nội, từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/1 có mưa rải rác. Từ ngày 21/1, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12–14 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0–5,0 m tại nhiều khu vực, từ Bắc Biển Đông đến Nam Biển Đông. Cùng với đó, từ ngày 21/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi – Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đối với khu vực vùng núi Bắc Bộ, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối, có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Dự báo gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông, rủi ro thiên tai cấp 2. Theo cơ quan khí tượng, hiện nay vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, khiến biển động.

Dự báo trong 24 giờ tới, ngày và đêm 19/1, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0 m. Đến ngày và đêm 20/1, gió Đông Bắc tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông duy trì cường độ mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng biển cao từ 3,0 đến 5,0 m, biển động mạnh.

Đáng lưu ý, từ chiều tối và đêm 20/1, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc có xu hướng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển tại khu vực này cao từ 3,0 đến 5,0 m, biển động. Cơ quan chức năng đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển ở mức cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động tại các khu vực nêu trên được cảnh báo có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn hàng hải.

Các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, tìm nơi trú tránh an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết nguy hiểm gây ra.

