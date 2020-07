Viện Pasteur khẳng định bệnh nhân Đà Nẵng dương tính COVID-19

Trưa 24/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng thông tin về ca nghi mắc COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, sau hai lần có kết quả dương tính, sáng nay, mẫu bệnh phẩm của ca này đã được Viện Pasteur Nha Trang xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiến hành xét nghiệm khẳng định đối với trường hợp này.

Trước đó, sáng 24/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã thông tin ban đầu về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. Nam bệnh nhân 57 tuổi, ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, có tiền sử nang trung thất, đã được phẫu thuật cách đây khoảng 2 năm.

Ngày 20/7, bệnh nhân sốt, ho, đàm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 08 giờ 25 phút. Tại Bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng.

Ảnh minh họa.

Bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm theo chương trình giám sát SVP (viêm phổi nặng do vi rút), đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tác nhân COVID-19 theo Kế hoạch xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được ban hành

Theo đó, kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23/7/2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bằng phương pháp Real time RT-PCR cho thấy (+) với virus SARS-CoV-2. Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real time RT-PCR lần 2 vào chiều ngày 23/7/2020. Kết quả (+) với virus SARS-CoV-2.

Trong đêm 23/7/2020, đã tiến hành gửi mẫu vào Viện Pasteur Nha Trang thực hiện sáng ngày 24/7/2020, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 .

Sáng 24/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiếp tục gửi mẫu đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để công bố dịch.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, Trung tâm Y tế quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh bệnh nhân và tất cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Hiện 103/103 mẫu tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C, gia đình bệnh nhân, con gái bệnh nhân và mẹ bệnh nhân, tất cả đều âm tính. Số mẫu này được lấy trong đêm qua, ngày 23/7.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại Bệnh viện C, Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng.

Các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp đã được tiến hành. Trong đó, tổ chức họp khẩn, làm việc với Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng để thống nhất phương án kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh tại Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng và điều trị bệnh nhân.

Lập danh sách địa điểm bệnh nhân từng di chuyển đến, nhân viên, cán bộ y tế, người nhà, bệnh nhân nội trú từng tiếp xúc với bệnh nhân, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C, quán triệt tinh thần huy động mọi nguồn lực, nỗ lực phối hợp điều trị, không để bệnh nhân tử vong.