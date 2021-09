Thất vọng những tính năng hoành tráng nhưng "mất hút" trên iOS 15

Apple vừa phát hành phiên bản iOS 15 chính thức dành cho iPhone theo kế hoạch công bố trước đó. Người dùng trên khắp thế giới, sở hữu thiết bị tương thích, đều có thể nâng cấp. Tuy nhiên, iOS 15 không có tất cả mọi tính năng như Apple từng giới thiệu ở sự kiện dành cho các nhà phát triển hồi tháng 6, WWDC 2021. Nhiều tính năng có thể sẽ ra mắt ở các bản iOS 15.1, 15.2 và xa hơn thế nữa. Đầu tiên là tính năng SharePlay, Apple giải thích rằng SharePlay dùng để chia sẻ không gian âm nhạc, xem phim hoặc chương trình TV ngoài ra người dùng còn có thể chia sẻ màn hình cùng nhau khi thực hiện cuộc gọi FaceTime. Apple đã tiết lộ tính năng SharePlay mới sẽ xuất hiện trên hệ điều hành iOS 15. Tuy nhiên hãng hiện vẫn đang thử nghiệm lại SharePlay với lịch dự kiến đưa vào chức năng này ở iOS 15.1, iPadOS 15.1 và tvOS 15.1. Tiếp đến là tính năng Digital Legacy, là tính năng để lại cho người còn sống hoặc gia đình họ quyền truy cập vào dữ liệu người đã mất. Người dùng có thể thiết lập một danh bạ liên lạc để cấp quyền truy cập cho người khác vào Apple ID và các thông tin cá nhân như ảnh sau khi qua đời. Hiện nay, nếu một ai đó qua đời mà iPhone, iPad hoặc máy Mac trong tình trạng khóa, rất khó để truy cập vào thiết bị nếu không có tính năng Digital Legacy. Đáng tiếc là tính năng này chưa được thử nghiệm bao giờ và cũng chưa rõ khi nào sẽ được Apple tung ra. Chìa khóa số của nền tảng nhà thông minh HomeKit giờ đây sẽ được lưu trữ thẳng trong ví Wallet và người dùng đã có thể mở cửa nhà mà không cần tải về ứng dụng bên thứ ba. Các nhà sản xuất phụ kiện cho HomeKit sẽ phải nhúng tính năng này vào để Apple có thể giới thiệu ở iOS 15. Tương tự, căn cước số và bằng lái xe số giờ đây cũng có thể lưu trữ trên ứng dụng Wallet. Nhưng hiện tại chỉ mới có một vài bang ở Mỹ là hỗ trợ nhận diện bằng lái xe số hóa kiểu này. Thời gian dự kiến để tung ra toàn bộ các tính năng này hiện vẫn chưa rõ nhưng Apple đang tích cực làm việc với Cục An ninh vận tải Mỹ để cho phép sử dụng căn cước số tại sân bay. App Privacy Report là chức năng cho phép người dùng biết được các ứng dụng sử dụng quyền cấp phép truy cập để làm gì và đã lấy những thông tin nào. Đầy đủ chức năng báo cáo quyền riêng tư sẽ chỉ được ra mắt vào cuối năm nay. Hiện tại, người dùng có thể tự tải về tập tin .json để đọc dữ liệu thô nếu có hiểu biết về cấu trúc dữ liệu. Apple hiện đang cho phép các nhà sản xuất phụ kiện của nhà thông minh HomeKit tích hợp chức năng Siri vào các thiết bị chạy iOS 15. Vấn đề là các nhà sản xuất cũng cần thời gian để tích hợp và tương thích với tất cả các thiết bị chạy iOS 15 và vẫn chưa thể ra mắt ngay. Universal Control là một tính năng liên thông giữa iPadOS 15‌ và ‌macOS Monterey‌, Universal Control cho phép người dùng sử dụng một thiết bị nhập liệu duy nhất như chuột hoặc bàn phím để điều khiển đa thiết bị như máy Mac hoặc iPad vào cùng một thời điểm. Universal Control chưa bao giờ được đưa vào thử nghiệm và cũng không được đưa vào iPadOS 15 khi Apple hứa hẹn ra mắt vào cuối mùa thu. Bởi vì macOS Monterey‌ cũng sẽ chưa ra mắt cho tới tận cuối năm, khá chắc là Universal Control sẽ lỗi hẹn với các iFan ngay lúc này. Ngay trước giờ G ra mắt iOS 15, Apple đã bất ngờ thông báo rằng tính năng tìm đồ thất lạc Find My sẽ không hỗ trợ AirPods cho tới cuối mùa thu. Tính năng Find My được thiết kế để hoạt động với AirPods Pro hoặc AirPods Max, cho phép dùng bản đồ để xác định vị trí tai nghe bị thất lạc. Mời các bạn xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV

