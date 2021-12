Giật mình câu chuyện “dịch chuyển tức thời", đến chuyên gia cũng bó tay!

Một buổi chiều năm 1951, cậu bé Cornelio Closa, 13 tuổi từ Trường THCS Zamora ở Manila, Philippnes trở về nhà cùng bạn học, Rudolfo. Khi cả hai băng qua một cánh đồng, Cornelio bỗng dưng đứng khựng lại. Rudolfo quay lại thì thấy khuôn mặt của bạn tái nhợt, biểu lộ sự kinh hãi, nhìn chằm chằm vào một cái gì đó với cặp mắt mở thật to. Cornelio nói cậu thấy một cô gái mặc đồ trắng, mái tóc dài vàng óng, đang lơ lửng trên bãi cỏ. Sau đó, chỉ trong chớp mắt Cornelio biến mất, để lại người bạn một mình trên cánh đồng vắng trong tâm trạng hoảng hốt. Rudolfo đã chạy thật nhanh về nhà Cornelio để báo tin nhưng cậu đã sốc toàn tập khi thấy bạn mình đang ở đó. Cornelio kể lại, cô gái bảo cậu đưa tay ra rồi sờ vào, bỗng nhiên cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng và chỉ trong tích tắc đã đứng trước nhà mình. Tuy nhiên, đây mới là sự bắt đầu của điều bí ẩn cho câu chuyện " dịch chuyển tức thời" của cậu bé này. Việc Cornelio biến mất rồi xuất hiện một cách kỳ bí khiến gia đình lo lắng. Bởi lẽ, sau sự kiện này, cậu bé trở nên u sầu, hay cáu gắt, thậm chí đánh nhau với bạn. Đó là những điều mà Cornelio chưa từng làm trước đó. Thậm chí, cậu còn trốn học và bắt nạt bạn bè. Kỳ bí hơn, Cornelio thỉnh thoảng biến mất rồi xuất hiện ở một nơi khác trước các thành viên trong gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh. Để không xảy ra chuyện kỳ dị đó nữa, gia định quyết định khóa cửa phòng Cornelio. Thế nhưng, điều này không thể ngăn cậu bé thoắt ẩn thoắt hiện. Cornelio được đưa đến các nhà tâm lý, bác sĩ, chuyên gia sức khỏe tâm thần để khám nhưng họ đều xác nhận cậu trong trạng thái bình thường. Sau cùng, người nhà đưa cậu đến một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần. Ở đây, Cornelio tỏ ra mất kiểm soát và luôn phá rối, nên lại phải đưa cậu về nhà. Sau đó, cậu được đưa đến một cơ sở giáo dưỡng trẻ vị thành niên và một lần nữa lại bị gửi về. Hiện tượng kỳ lạ này diễn ra trong hơn một năm, trước khi gia đình Closa tìm đến sự giúp đỡ của tôn giáo. Nhà truyền giáo Lester Sumrall đề nghị đưa Cornelio đến nhà thờ của mình. Sau này, Cornelio kể rằng, ngay khi bước vào cửa nhà thờ, cậu có cảm giác rất khó chịu. Sau khi quay nhìn trở ra thì thấy cô bạn đứng trước cửa, nhưng thay vì là một thiếu nữ trong trang phục trắng xinh đẹp, giờ đây hình dạng của cô xấu xí kinh khủng, không giống một cô gái hay một phụ nữ. Sau đó, nhà truyền giáo tiến hành một nghi lễ trừ tà và Cornelio đã thoát khỏi sự thu hút của cô gái, cậu không còn được cô ta viếng thăm nữa. Vào năm 1965, Cornelio có cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với hai phóng viên của tờ United Press International, và trường hợp "biến - hiện" này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng vào lúc đó. Đồng thời nhà truyền giáo Sumrall cũng xuất bản một quyển sách mang tên Alien Entities: A Look Behind the Door to the Spirit Realm, (tạm dịch: Các thực thể ngoài hành tinh: Một cái nhìn đằng sau cánh cửa đến lĩnh vực linh hồn), trong đó có kể về hiện tượng kỳ lạ trên. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra hoài nghi về những gì Sumrall đã viết. Họ cho rằng ông là một nhà truyền giáo nên muốn quảng bá hiện tượng trên như một chiến thắng về mặt tôn giáo giữa cái thiện trước cái ác. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

