AI phục dựng chân dung Alexander Đại đế, da Vinci... chấn động cái kết

1. Alexander Đại đế là một vị vua vĩ đại của Macedonia, nổi tiếng với những chiến thắng không thể tin được trong suốt 13 năm cầm quyền, mở rộng đế chế từ Hy Lạp đến Ấn Độ. (Ảnh: Người Đưa Tin) Hình ảnh của ông trong thế kỷ 21 được AI vẽ lại với vẻ điển trai và phong thái tự tin, khiến ông trông như một nhân vật quyến rũ trong thời đại hiện đại. (Ảnh: Royalty Now Studios) 2. William Shakespeare là nhà văn, nhà soạn kịch vĩ đại người Anh, với những tác phẩm bất hủ như "Romeo và Juliet" và "Hamlet", đã để lại ảnh hưởng sâu rộng trong văn học thế giới. (Ảnh: Biography) Trong bức vẽ hiện đại, ông được AI tạo hình với vẻ ngoài trí thức, đeo kính và phong cách thanh lịch, khác xa với hình ảnh lãng tử thời xưa. (Ảnh: Royalty Now Studios) 3. Leonardo da Vinci là thiên tài toàn diện người Ý, nổi tiếng với những sáng chế vượt thời đại và những tác phẩm nghệ thuật kinh điển như "Mona Lisa" và "Bữa ăn tối cuối cùng". (Ảnh: Nguyen Art Gallery)AI đã tạo ra một phiên bản Leonardo với phong cách "chất lừ", mặc áo phông đen và để tóc dài, giữ lại sự huyền bí trong phong cách của ông.(Ảnh: Royalty Now Studios) 4. Wolfgang Amadeus Mozart là nhà soạn nhạc thiên tài người Áo, có ảnh hưởng sâu rộng trong âm nhạc cổ điển, đặc biệt với những tác phẩm như "Eine kleine Nachtmusik" và "Requiem". (Ảnh: SkiWelt Wilder Kaiser) AI đã tạo ra một hình ảnh Mozart hiện đại với mái tóc ngắn, làm nổi bật sự điển trai và trí tuệ của ông trong thế kỷ 21. (Ảnh: Royalty Now Studios) Mời quý độc giả xem thêm video:Trí tuệ nhân tạo AI là gì? - AI có thống trị con người không?

