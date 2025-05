Số phận bi kịch khó ngờ của người con trai út Võ Tắc Thiên

Đường Duệ Tông Lý Đán (662 - 716) là con trai út của Võ Tắc Thiên trong số 4 con trai của bà hoàng này. Khác với người mẹ đầy tham vọng, độc đoán, Lý Đán có tính cách hiền lành, không thích tranh đấu để trở thành người đứng đầu đất nước. Trước khi lên ngôi báu, Lý Đán đã chứng kiến các anh trai có kết cục bi kịch. Trong đó, khi hoàng đế Lý Trị còn tại vị, Lý Hiền - con trai của ông với Võ Tắc Thiên làm Thái tử. Tuy nhiên, Lý Hiền trở thành vật cản lớn nhất trên con đường tranh đoạt quyền lực của Võ Tắc Thiên khi không muốn chịu sự kiểm soát của mẹ. Về sau, Lý Hiền bị phế truất danh hiệu Thái tử, bị trục xuất khỏi Trường An đi lưu đày. Không bao lâu sau, Lý Hiền bị ép phải tự sát, kết thúc một đời đầy sóng gió của mình. Những điều này được cho là đều do Võ Tắc Thiên gây ra. Sau khi vị trí thái tử bị bỏ trống, Lý Hiển - người con trai khác của Võ Tắc Thiên và Lý Trị được lựa chọn. Sau khi hoàng đế Lý Trị băng hà, Lý Hiển đăng cơ lên ngôi báu nhưng thực quyền vẫn nằm trong tay Võ Tắc Thiên. Sau khi Lý Hiển lên ngôi được 2 tháng, Võ Tắc Thiên không hài lòng với vị vua này nên phế truất ông và lập Lý Đán lên ngôi. Theo sử sách, Đường Duệ Tông Lý Đán là hoàng đế thứ 5 và 7 của nhà Đường. Ông lên ngôi báu 2 lần: lần đầu trị vì đất nước từ năm 684 - 690 và lần lên ngôi thứ hai từ năm 710 - 712. Sự gián đoạn này đến từ việc hoàng đế Lý Đán 3 lần từ chối ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn. Cụ thể, Đường Duệ Tông Lý Đán lần đầu tiên nhường ngôi vị hoàng đế cho mẹ - Võ Tắc Thiên do không muốn ngồi trên ngai vàng để chứng kiến những cuộc tranh đoạt quyền lực khiến nhiều người chết. Tuy nhiên, Võ Tắc Thiên lúc này không đồng ý. Đến lần thứ hai, Đường Duệ Tông cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống tù túng, ngột ngạt của một nhà vua nên quyết định nhường ngôi cho anh trai là Đường Trung Tông Lý Hiển. Theo đó, Đường Trung Tông Lý Hiển là vị vua thứ 4 và thứ 6 của nhà Đường. Lần đầu Lý Hiển ở ngôi là từ ngày 3 tháng 1 năm 684 đến 26 tháng 2 năm 684. Lần thứ hai lên ngôi báu của ông là từ 23 tháng 2 năm 705 đến 3 tháng 7 năm 710. Sau đó, Võ Tắc Thiên một lần nữa đưa Lý Đán lên làm hoàng đế. Tuy nhiên, ông hoàng này chỉ tại vị đến năm 712 rồi nhường ngôi cho con trai của mình là Lý Long Cơ. Không lâu sau khi truyền ngôi, Lý Đán băng hà và được con trai Đường Huyền Tông Lý Long Cơ an táng trong Kiều Lăng. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

