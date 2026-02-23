Hà Nội

Sốc về loài côn trùng gây ám ảnh toàn cầu, ghét hơn cả gián

Rệp giường (Cimex lectularius) là loài côn trùng ký sinh nhỏ bé nhưng gây ám ảnh trên toàn cầu, tồn tại trong môi trường sống của con người suốt hàng nghìn năm.

T.B (tổng hợp)
Là loài ký sinh hút máu người. Rệp giường chuyên hút máu người và đôi khi cả động vật máu nóng khác. Chúng hoạt động chủ yếu vào ban đêm, dùng vòi chích xuyên da để hút máu trong vài phút rồi ẩn nấp trở lại.
Là loài ký sinh hút máu người. Rệp giường chuyên hút máu người và đôi khi cả động vật máu nóng khác. Chúng hoạt động chủ yếu vào ban đêm, dùng vòi chích xuyên da để hút máu trong vài phút rồi ẩn nấp trở lại. Ảnh: Pinterest.
Có kích thước nhỏ và cơ thể dẹt. Rệp trưởng thành dài khoảng 5–7 mm, thân dẹt hình bầu dục giúp chúng dễ dàng chui vào các khe hẹp như đường chỉ nệm, khe gỗ hoặc sau tranh treo tường.
Có kích thước nhỏ và cơ thể dẹt. Rệp trưởng thành dài khoảng 5–7 mm, thân dẹt hình bầu dục giúp chúng dễ dàng chui vào các khe hẹp như đường chỉ nệm, khe gỗ hoặc sau tranh treo tường. Ảnh: Pinterest.
Có thể nhịn ăn trong thời gian dài. Rệp giường có khả năng sống sót nhiều tháng mà không cần hút máu, đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ mát. Điều này khiến việc tiêu diệt chúng càng trở nên khó khăn.
Có thể nhịn ăn trong thời gian dài. Rệp giường có khả năng sống sót nhiều tháng mà không cần hút máu, đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ mát. Điều này khiến việc tiêu diệt chúng càng trở nên khó khăn. Ảnh: Pinterest.
Phát triển qua nhiều giai đoạn lột xác. Rệp trải qua 5 giai đoạn ấu trùng trước khi trưởng thành, và mỗi lần lột xác đều cần một bữa máu để tiếp tục phát triển. Chu kỳ sống phụ thuộc vào nhiệt độ và nguồn thức ăn.
Phát triển qua nhiều giai đoạn lột xác. Rệp trải qua 5 giai đoạn ấu trùng trước khi trưởng thành, và mỗi lần lột xác đều cần một bữa máu để tiếp tục phát triển. Chu kỳ sống phụ thuộc vào nhiệt độ và nguồn thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Bùng phát mạnh trong thế kỷ 21. Sau thời gian suy giảm vào giữa thế kỷ 20 nhờ thuốc trừ sâu, rệp giường đã quay trở lại nhiều thành phố lớn do kháng thuốc và sự gia tăng du lịch toàn cầu.
Bùng phát mạnh trong thế kỷ 21. Sau thời gian suy giảm vào giữa thế kỷ 20 nhờ thuốc trừ sâu, rệp giường đã quay trở lại nhiều thành phố lớn do kháng thuốc và sự gia tăng du lịch toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Không truyền bệnh nguy hiểm. Dù gây ngứa ngáy và khó chịu, rệp giường hiện chưa được chứng minh là tác nhân truyền bệnh nghiêm trọng cho người trong điều kiện tự nhiên. Tuy nhiên, vết cắn có thể gây dị ứng hoặc nhiễm trùng thứ cấp.
Không truyền bệnh nguy hiểm. Dù gây ngứa ngáy và khó chịu, rệp giường hiện chưa được chứng minh là tác nhân truyền bệnh nghiêm trọng cho người trong điều kiện tự nhiên. Tuy nhiên, vết cắn có thể gây dị ứng hoặc nhiễm trùng thứ cấp. Ảnh: Pinterest.
Phản ứng mạnh với nhiệt độ cao. Nhiệt độ trên 50°C có thể tiêu diệt rệp ở mọi giai đoạn phát triển. Vì vậy, xử lý nhiệt là một trong những biện pháp kiểm soát hiệu quả.
Phản ứng mạnh với nhiệt độ cao. Nhiệt độ trên 50°C có thể tiêu diệt rệp ở mọi giai đoạn phát triển. Vì vậy, xử lý nhiệt là một trong những biện pháp kiểm soát hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
Khả năng kháng thuốc ngày càng tăng. Nhiều quần thể rệp giường đã phát triển khả năng kháng với các nhóm thuốc trừ sâu phổ biến, khiến công tác kiểm soát đòi hỏi chiến lược kết hợp và chuyên nghiệp hơn.
Khả năng kháng thuốc ngày càng tăng. Nhiều quần thể rệp giường đã phát triển khả năng kháng với các nhóm thuốc trừ sâu phổ biến, khiến công tác kiểm soát đòi hỏi chiến lược kết hợp và chuyên nghiệp hơn. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
