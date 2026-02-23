Chơi đùa bên suối, cậu bé 6 tuổi phát hiện vật thể cổ cực hiếm

Hà Nội

Kho tri thức

Nicolò Naturani tìm thấy quả cân cổ xưa, giúp các nhà khảo cổ hiểu rõ hơn về hoạt động dệt của người tiền sử.

Thiên Đăng (Theo stilearte)
Trong một chuyến dạo chơi dọc con suối gần làng vào một ngày Chủ nhật bình thường, Nicolò Naturani, cậu bé vừa tròn sáu tuổi, đã tình cờ phát hiện ra một vật thể mà không ai để ý đến. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Thành phố Piacenza.
Cụ thể, trong khi chơi đùa với nước và nhặt đá cùng cha mình, Nicolò Naturani nhận thấy một điều kỳ lạ: Đó là một tảng đá lớn, nhẵn bóng… có một cái lỗ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Thành phố Piacenza.
Vật thể có một cái lỗ bất thường, như thể ai đó, từ rất lâu trước đây, đã cẩn thận khoét nó ra. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Thành phố Piacenza.
Tuân thủ pháp luật, Nicolò Naturani lập tức báo cho cha mình, và người cha báo lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Thành phố Piacenza.
Nicolò Naturani với cảm xúc sâu sắc và niềm tự hào, đã trao hiện vật cho thị trưởng Carpaneto, Andrea Arfani. Sau đó, hiện vật được chuyển giao cho Cục Giám sát Khảo cổ để phân tích. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Thành phố Piacenza.
Kết quả cho thấy, đó là một quả cân khung dệt, một công cụ được sử dụng trong thời tiền sử để căng các sợi chỉ của khung dệt đứng trong quá trình dệt vải. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Thành phố Piacenza.
Việc nghiên cứu chuyên sâu một vật thể đơn giản nhưng phi thường, sẽ giúp các chuyên gia hiểu rõ hơn về một trong những hoạt động lâu đời nhất của loài người tiền sử: đó là sản xuất hàng dệt. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Thành phố Piacenza.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo stilearte)
