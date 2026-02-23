Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sửng sốt loài khủng long bọc giáp cổ xưa nhất từng biết đến

Giải mã

Sửng sốt loài khủng long bọc giáp cổ xưa nhất từng biết đến

Scelidosaurus là một trong những loài khủng long bọc giáp cổ xưa nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu về sự tiến hóa của nhóm khủng long có giáp.

T.B (tổng hợp)
Sống vào đầu kỷ Jura. Scelidosaurus tồn tại khoảng 193–183 triệu năm trước, trong giai đoạn đầu kỷ Jura. Hóa thạch của chúng chủ yếu được tìm thấy ở Anh, đặc biệt tại vùng bờ biển Dorset. Ảnh: Pinterest.
Sống vào đầu kỷ Jura. Scelidosaurus tồn tại khoảng 193–183 triệu năm trước, trong giai đoạn đầu kỷ Jura. Hóa thạch của chúng chủ yếu được tìm thấy ở Anh, đặc biệt tại vùng bờ biển Dorset. Ảnh: Pinterest.
Là một trong những khủng long bọc giáp sớm nhất. Loài này được xem là tổ tiên gần của nhóm Thyreophora – nhóm khủng long mang giáp bao gồm Stegosaurus và Ankylosaurus. Điều này khiến Scelidosaurus có vị trí quan trọng trong nghiên cứu tiến hóa. Ảnh: Pinterest.
Là một trong những khủng long bọc giáp sớm nhất. Loài này được xem là tổ tiên gần của nhóm Thyreophora – nhóm khủng long mang giáp bao gồm Stegosaurus và Ankylosaurus. Điều này khiến Scelidosaurus có vị trí quan trọng trong nghiên cứu tiến hóa. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể được bao phủ bởi các tấm giáp xương. Dọc lưng và hai bên sườn của Scelidosaurus là các tấm xương nhỏ gọi là osteoderm. Những cấu trúc này tạo thành lớp bảo vệ chống lại kẻ săn mồi đương thời. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể được bao phủ bởi các tấm giáp xương. Dọc lưng và hai bên sườn của Scelidosaurus là các tấm xương nhỏ gọi là osteoderm. Những cấu trúc này tạo thành lớp bảo vệ chống lại kẻ săn mồi đương thời. Ảnh: Pinterest.
Di chuyển chủ yếu bằng bốn chân. Khác với nhiều khủng long ăn thực vật sớm khác thường đi hai chân, Scelidosaurus có dáng đi bốn chân vững chắc, giúp nâng đỡ cơ thể nặng với lớp giáp bảo vệ. Ảnh: Pinterest.
Di chuyển chủ yếu bằng bốn chân. Khác với nhiều khủng long ăn thực vật sớm khác thường đi hai chân, Scelidosaurus có dáng đi bốn chân vững chắc, giúp nâng đỡ cơ thể nặng với lớp giáp bảo vệ. Ảnh: Pinterest.
Kích thước trung bình và chắc khỏe. Scelidosaurus dài khoảng 4 mét và nặng gần 300 kilogram. Thân hình thấp, dài và nặng về phía trước giúp nó ổn định khi di chuyển. Ảnh: Pinterest.
Kích thước trung bình và chắc khỏe. Scelidosaurus dài khoảng 4 mét và nặng gần 300 kilogram. Thân hình thấp, dài và nặng về phía trước giúp nó ổn định khi di chuyển. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là thực vật thấp. Hàm răng Scelidosaurus nhỏ hình lá thích hợp để cắt và nghiền thực vật mềm gần mặt đất như dương xỉ và cây bụi thấp, vốn phổ biến trong hệ sinh thái Jura. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là thực vật thấp. Hàm răng Scelidosaurus nhỏ hình lá thích hợp để cắt và nghiền thực vật mềm gần mặt đất như dương xỉ và cây bụi thấp, vốn phổ biến trong hệ sinh thái Jura. Ảnh: Pinterest.
Được phát hiện từ thế kỷ 19. Hóa thạch Scelidosaurus được mô tả lần đầu năm 1859, trở thành một trong những loài khủng long bọc giáp được nghiên cứu sớm nhất trong lịch sử cổ sinh vật học. Ảnh: Pinterest.
Được phát hiện từ thế kỷ 19. Hóa thạch Scelidosaurus được mô tả lần đầu năm 1859, trở thành một trong những loài khủng long bọc giáp được nghiên cứu sớm nhất trong lịch sử cổ sinh vật học. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Khủng long bọc giáp cổ xưa #Tiến hóa nhóm Thyreophora #Hóa thạch tại Anh #Cấu trúc giáp osteoderm #Đặc điểm sinh thái và di chuyển #Vai trò trong lịch sử cổ sinh vật học

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT