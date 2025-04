Chấn động sự thật về nhà tiên tri huyền thoại của Ba Tư cổ

1. Ông là người sáng lập Bái Hỏa giáo. Zoroaster được xem là người đã đặt nền móng cho Bái Hỏa giáo – một trong những tôn giáo độc thần lâu đời nhất trên thế giới, với niềm tin vào vị thần Ahura Mazda là Đấng Tối Cao. Ảnh: Pinterest. 2. Thời điểm ông sống vẫn còn là bí ẩn. Các học giả chưa thống nhất về thời điểm chính xác Zoroaster sống – một số cho rằng vào khoảng năm 1.000 TCN, trong khi các nghiên cứu khác lại đặt ông vào khoảng 1.500 đến 500 TCN. Ảnh: Pinterest. 3. Zoroaster nhấn mạnh đến tự do ý chí. Khác với một số tư tưởng định mệnh thời cổ đại, Zoroaster tin rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn giữa Thiện và Ác – và phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Ảnh: Pinterest. 4. Biểu tượng lửa đóng vai trò thiêng liêng. Trong Bái Hỏa giáo, lửa tượng trưng cho ánh sáng, sự thật và sự hiện diện của thần linh. Các đền thờ lửa luôn được duy trì ngọn lửa thiêng không bao giờ tắt. Ảnh: Pinterest. 5. Ông để lại một bộ thánh kinh gọi là Avesta. Avesta là tập hợp các văn bản thiêng liêng của Bái Hỏa giáo, trong đó có phần Gathas được cho là do chính Zoroaster sáng tác – là những bài thơ triết lý về đạo đức và thần linh. Ảnh: Pinterest. 6. Tôn giáo của ông từng là quốc giáo của Đế quốc Ba Tư. Dưới triều đại Achaemenid của đế quốc Ba Tư, đặc biệt là vua Darius và Xerxes, Bái Hỏa giáo được công nhận là quốc giáo và lan rộng khắp Tây Á. Ảnh: Pinterest. 7. Tư tưởng của ông ảnh hưởng đến nhiều tôn giáo lớn. Những khái niệm về Thiện – Ác, Thiên thần – Ác quỷ, và sự phán xét sau khi chết trong Bái Hỏa giáo đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Ảnh: Pinterest. 8. Hình ảnh của ông truyền cảm hứng cho Nietzsche. Triết gia Friedrich Nietzsche đã sử dụng hình tượng Zoroaster trong tác phẩm nổi tiếng “Zarathustra đã nói như vậy”, qua đó truyền tải tư tưởng về con người siêu việt và sự vượt thoát khỏi hệ giá trị truyền thống. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

1. Ông là người sáng lập Bái Hỏa giáo. Zoroaster được xem là người đã đặt nền móng cho Bái Hỏa giáo – một trong những tôn giáo độc thần lâu đời nhất trên thế giới, với niềm tin vào vị thần Ahura Mazda là Đấng Tối Cao. Ảnh: Pinterest. 2. Thời điểm ông sống vẫn còn là bí ẩn. Các học giả chưa thống nhất về thời điểm chính xác Zoroaster sống – một số cho rằng vào khoảng năm 1.000 TCN, trong khi các nghiên cứu khác lại đặt ông vào khoảng 1.500 đến 500 TCN. Ảnh: Pinterest. 3. Zoroaster nhấn mạnh đến tự do ý chí. Khác với một số tư tưởng định mệnh thời cổ đại, Zoroaster tin rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn giữa Thiện và Ác – và phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Ảnh: Pinterest. 4. Biểu tượng lửa đóng vai trò thiêng liêng. Trong Bái Hỏa giáo, lửa tượng trưng cho ánh sáng, sự thật và sự hiện diện của thần linh. Các đền thờ lửa luôn được duy trì ngọn lửa thiêng không bao giờ tắt. Ảnh: Pinterest. 5. Ông để lại một bộ thánh kinh gọi là Avesta. Avesta là tập hợp các văn bản thiêng liêng của Bái Hỏa giáo, trong đó có phần Gathas được cho là do chính Zoroaster sáng tác – là những bài thơ triết lý về đạo đức và thần linh. Ảnh: Pinterest. 6. Tôn giáo của ông từng là quốc giáo của Đế quốc Ba Tư. Dưới triều đại Achaemenid của đế quốc Ba Tư , đặc biệt là vua Darius và Xerxes, Bái Hỏa giáo được công nhận là quốc giáo và lan rộng khắp Tây Á. Ảnh: Pinterest. 7. Tư tưởng của ông ảnh hưởng đến nhiều tôn giáo lớn. Những khái niệm về Thiện – Ác, Thiên thần – Ác quỷ, và sự phán xét sau khi chết trong Bái Hỏa giáo đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Ảnh: Pinterest. 8. Hình ảnh của ông truyền cảm hứng cho Nietzsche. Triết gia Friedrich Nietzsche đã sử dụng hình tượng Zoroaster trong tác phẩm nổi tiếng "Zarathustra đã nói như vậy", qua đó truyền tải tư tưởng về con người siêu việt và sự vượt thoát khỏi hệ giá trị truyền thống. Ảnh: Pinterest.