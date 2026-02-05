Đặc sản nghe tên "ngượng đỏ mặt" 150.000 đồng/kg đắt khách

Dù có tên gọi và vẻ ngoài ngượng ngùng nhưng ốc bướm vẫn được nhiều thực khách lùng mua bởi vị giòn dai và tỏa mùi thơm tự nhiên rất riêng.
Hai người đàn ông đeo mặt nạ đã cướp một cửa hàng trang sức ở Richmond, London, dùng búa tạ đập vỡ cửa kính, lấy đi số trang sức trị giá hàng nghìn bảng Anh.
Làn sóng AI đang đảo chiều trật tự ngành bán dẫn, khiến Apple lần đầu lép vế trước Nvidia trong cuộc đua giành ưu tiên chuỗi cung ứng.
Android có thể vượt trội về thông số, nhưng sau gần 20 năm, iPhone vẫn giữ vị thế độc tôn về giá trị, sức hút và khả năng giữ giá trên thị trường.
Theo tử vi, từ sau đêm 6/5, 3 con giáp tuổi Rồng bước vào vận may lớn, tài lộc bùng nổ, cơ hội đổi đời giàu có bất ngờ khiến nhiều người tò mò.
Giữa biển Sulu xanh thẳm, rạn san hô Tubbataha nổi bật như kho báu thiên nhiên nguyên sơ bậc nhất Đông Nam Á.
Thay vì chỉ chọn hoa đẹp để trưng dịp Tết, nhiều gia đình ưu tiên các loại hoa vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa giúp khử mùi, diệt khuẩn tự nhiên.
Xuất hiện từ vườn nhà đến các hệ sinh thái tự nhiên, chua me đất là nhóm thực vật rất quen thuộc nhưng ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ.
Dưới chân cầu Vàm Cống, thảm cỏ xanh mướt xen những trụ bê tông đồ sộ tạo nên khung cảnh nên thơ, đang trở thành điểm dừng chân hút khách tại Đồng Tháp.
Honda Việt Nam (HVN) chính thức công bố giá bán Honda CR-V e:HEV lắp ráp trong nước. Theo đó bản e:HEV L có giá từ 1,17 tỷ và bản e:HEV RS có giá 1,25 tỷ đồng.
Tiện nghi vật chất đạt đỉnh nhưng lo âu và kiệt quệ lan rộng, công nghệ dường như đang tối ưu hiệu suất hơn là hạnh phúc con người.
Vốn nổi tiếng với phong cách quyến rũ, TikToker Hà Môi khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tung bộ ảnh diện bikini nóng bỏng giữa khung cảnh tuyết trắng xóa.
Minh Triệu vén áo khoe vòng eo săn chắc. Đỗ Mỹ Linh cùng con gái Titi lên đồ pyjama đồng điệu chụp bộ ảnh mừng sinh nhật ông xã Đỗ Vinh Quang.
Thời điểm này, nho cảnh ở Khánh Hòa đang vào mùa thu hoạch, có chậu sai trĩu quả, tạo dáng đẹp giá bán lên tới 3,5 triệu đồng/chậu.
Theo tử vi cung hoàng đạo ngày 6/2, Song Ngư nếu biết quý trọng quý nhân dẫn đường sẽ vinh hoa phú quý. Kim Ngưu đừng có tâm lý cầu may.
Đăng ảnh mới, Xoài Non khoe nhan sắc 'búp bê sống' cùng vóc dáng mảnh mai, khác với những hình ảnh có phần tròn trịa lan truyền trên mạng trước đó không lâu.
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy còn ghi điểm với công chúng khi chăm chỉ làm từ thiện. Mới nhất, nữ ca sĩ ủng hộ 400 triệu xây cầu.
Căn hộ mới của MC Thanh Thanh Huyền rộng 70 m2 ở Thủ Thiêm, TP HCM, bài trí theo phong cách tối giản với tông trắng chủ đạo.
Giới khảo cổ Iran vừa phát hiện hình khắc đá cổ xưa trên vách đá Istakhr, được cho là chân dung một vị vua Ba Tư thời Sasanian.
Trước Tết âm, 3 con giáp này chuẩn bị đón dòng chảy tài lộc mạnh mẽ, dễ dàng tích lũy tiền bạc, đón Tết sung túc, rực rỡ hơn bao giờ hết.
Xuất hiện đầy năng lượng và xinh đẹp trên sân tập pickleball, hot girl được mệnh danh 'búp bê sống' của showbiz Việt - Lilly Luta khiến fan không thể rời mắt.
Giữa mây trời Fansipan, hoa mận trắng bất ngờ khoe sắc tinh khôi, vẽ nên bức tranh xuân sớm dịu dàng, khiến du khách say mê và muốn dừng chân thật lâu.