Đặc sản nghe tên "ngượng đỏ mặt" 150.000 đồng/kg đắt khách

Kinh doanh

Dù có tên gọi và vẻ ngoài ngượng ngùng nhưng ốc bướm vẫn được nhiều thực khách lùng mua bởi vị giòn dai và tỏa mùi thơm tự nhiên rất riêng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ốc bướm (còn có tên gọi khác ốc trinh nữ) sống ở tầng hạ triều, độ sâu khoảng 2–3 mét, ẩn mình trong các rạn san hô, ven biển miền Trung. Ảnh: Cảng Hải Sản
Từ tên gọi cho đến hình dáng, ốc bướm khiến không ít thực khách nghe nhắc đến phải bật cười ngượng ngùng. Ảnh: Internet
Vỏ ốc dạng bầu tròn như quả trứng, mặt lưng nhẵn bóng, phủ lớp vân chấm đen nổi bật trên nền vàng sáng. Ảnh: Internet
Mặt bụng có đường rãnh dài hình răng cưa, khép kín, tạo nên cấu trúc đặc trưng của họ ốc sứ. Ảnh: Internet
Trước kia, ốc bướm không ai ăn nhưng nay trở thành món khoái khẩu được ưa chuộng bởi vị giòn dai, tỏa mùi thơm tự nhiên rất riêng. Ảnh: Internet
Vào mùa, giá ốc bướm thu mua tại chỗ dao động khoảng 40.000–70.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Khi vận chuyển đến các địa phương khác, giá ốc có thể tăng lên 120.000-150.000 đồng/kg. Ảnh: ifarmer
Ốc bướm có thể chế biến thành nhiều món như xào, nướng, sốt bơ tỏi, nấu cháo hay lẩu, nhưng món được đánh giá cao nhất là ốc hấp sả. Ảnh: Facebook
So với nhiều loại ốc khác, vị ngọt của ốc bướm không quá đậm nhưng lại có hậu vị thơm, ăn lạ miệng. Ảnh: Facebook
