Khỉ đen chai mông, 'diễn viên biểu cảm' của núi rừng Indonesia

Kho tri thức

Sống trong những khu rừng nhiệt đới Indonesia, khỉ đen chai mông gây ấn tượng với ngoại hình độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Gương mặt biểu cảm và mào lông đặc trưng. Khỉ đen chai mông (Macaca nigra) có khuôn mặt đen trụi lông với đôi mắt sáng và phần mào lông dựng trên đỉnh đầu. Biểu cảm phong phú khiến chúng trông rất “giống người”, đặc biệt khi tương tác trong đàn. Ảnh: Flickr.
Phần mông nổi bật là đặc điểm nhận diện. Loài này có vùng da mông lớn, nhẵn và thường có màu hồng hoặc đỏ. Đây là đặc điểm giúp nhận diện và cũng đóng vai trò trong giao tiếp xã hội, đặc biệt trong mùa sinh sản. Ảnh: Animalia.
Chỉ phân bố ở đảo Sulawesi. Khỉ đen chai mông là loài đặc hữu của đảo Sulawesi (Indonesia). Phạm vi phân bố hẹp khiến chúng dễ bị ảnh hưởng bởi các thay đổi môi trường và hoạt động của con người. Ảnh: Flickr.
Sống theo bầy đàn có cấu trúc xã hội phức tạp. Chúng sống theo nhóm lớn với hệ thống phân cấp rõ ràng. Các cá thể giao tiếp bằng âm thanh, cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt, cho thấy mức độ xã hội hóa cao. Ảnh: Flickr.
Chế độ ăn đa dạng. Khỉ đen chai mông ăn trái cây, lá, hạt và cả côn trùng hoặc động vật nhỏ. Khả năng ăn tạp giúp chúng thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau trong rừng nhiệt đới. Ảnh: wikimedia.org.
Nổi tiếng với “selfie động vật” gây chú ý. Một cá thể khỉ đen chai mông từng gây tiếng vang khi tự chụp ảnh bằng máy ảnh của nhiếp ảnh gia, tạo nên bức “selfie khỉ” nổi tiếng trên toàn thế giới và làm dấy lên tranh luận về bản quyền. Ảnh: Flickr.
Đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng. Bằng cách ăn quả và phát tán hạt, khỉ đen chai mông góp phần duy trì và tái sinh rừng nhiệt đới. Chúng là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái nơi chúng sinh sống. Ảnh: Flickr.
Đang bị đe dọa nghiêm trọng. Loài này hiện được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp do mất môi trường sống và săn bắt. Việc mở rộng nông nghiệp và săn bắt làm thực phẩm đã khiến số lượng của chúng suy giảm mạnh. Ảnh: Flickr.
