Tìm ra nguyên nhân sụp đổ của nền văn minh Indus

Giải mã

Tìm ra nguyên nhân sụp đổ của nền văn minh Indus

Một nghiên cứu mới của các chuyên gia phát hiện những đợt hạn hán kéo dài đã dẫn tới sự sụp đổ của nền văn minh thung lũng Indus.

Tâm Anh (theo LS)
Nền văn minh thung lũng Indus (còn được gọi là nền văn minh "Harappan") là một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới. Nền văn minh này phát triển mạnh mẽ vào khoảng 5.000 - 3.500 năm trước tại một khu vực trải dài qua biên giới Ấn Độ - Pakistan ngày nay. Ảnh: Shutterstocknbs.
Người dân của nền văn minh thung lũng Indus đã xây dựng nhiều thành phố, bao gồm Harappa và Mohenjo Daro, với hệ thống quản lý nước phức tạp. Họ cũng đã tạo ra một loại chữ viết mà các học giả hiện đại vẫn chưa giải mã được. Ngoài ra, họ đã đến Lưỡng Hà để tiến hành các giao thương. Ảnh: Vimal Mishra et al.
Nguyên nhân khiến nền văn minh thung lũng Indus sụp đổ từ lâu đã là một bí ẩn lớn khiến giới chuyên gia "vắt óc" đi tìm lời giải. Mới đây, các nhà khoa học công bố nghiên cứu trên tạp chí Communications Earth &amp; Environment số ra ngày 27/11 đã tiết lộ nguyên nhân khiến nền văn minh cổ xưa này sụp đổ. Ảnh: Sara Jilani / CC BY-SA 3.0.
Theo nhóm nghiên cứu, một loạt các đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài hàng thập kỷ đã dẫn tới sự suy tàn của nền văn minh thung lũng Indus. Ảnh: Nikesh chawla.
"Những đợt hạn hán lớn liên tiếp, mỗi đợt kéo dài hơn 85 năm, có thể là một yếu tố then chốt dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của nền văn minh Thung lũng Indus", nhóm nghiên cứu viết trong một tuyên bố. Ảnh: Muhammad Bin Naveed / CC BY-SA 3.0.
Các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng, khi những đợt hạn hán này trở nên tồi tệ hơn, người dân cư đã di chuyển đến những khu vực vẫn còn nguồn nước dồi dào. Ảnh: worldhistory.
Cuối cùng, các thành phố trên khắp khu vực sụp đổ. Một đợt hạn hán kéo dài hàng thế kỷ bắt đầu khoảng 3.500 năm trước "trùng hợp với quá trình đô thị hóa lan rộng và nhiều thành phố lớn bị bỏ hoang. Ảnh: lotusarise.com.
Để đi đến kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã sử dụng 3 mô phỏng khí hậu toàn cầu công khai khác nhau - những mô phỏng máy tính phức tạp sử dụng một lượng lớn dữ liệu để xác định khí hậu đã thay đổi như thế nào trong hàng ngàn năm. Ảnh: Poojn India.
Các chuyên gia đã sử dụng những mô phỏng này để xác định lượng mưa và nhiệt độ đã thay đổi như thế nào từ 5.000 năm trước đến 3.000 năm trước tại khu vực mà nền văn minh thung lũng Indus từng phát triển thịnh vượng. Cả ba mô phỏng đều cho thấy khu vực này từng xảy ra nhiều đợt hạn hán nghiêm trọng. Ảnh: TOI photo by Sanjay Hadkar.
Nhóm nghiên cứu đã đưa dữ liệu lượng mưa và nhiệt độ vào một mô hình thủy văn để xác định sự thay đổi của sông, suối và các nguồn nước khác trong khu vực theo thời gian. Họ so sánh dữ liệu này với dữ liệu khảo cổ học cho thấy vị trí từng có các khu định cư và nhận thấy cư dân địa phương có xu hướng dịch chuyển theo thời gian đến khu vực gần nguồn nước hơn. Ảnh: harappa.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo LS)
