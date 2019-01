Khám phá cách sống tình cảm đáng ngưỡng mộ trong TGĐV

Thế giới động vật cũng có những câu chuyện tình cảm nghe mà rớt nước mắt. Hành động tràn đầy tình yêu thương của các loài động vật có tâm hồn tình cảm này khiến con người xúc động. Cô bò Clarabelle từng chìm trong trạng thái vô cùng buồn bã vì bị tách xa con nhỏ đến mức cô nàng tìm cách sinh con một cách bí mật và giấu con trong một bãi cỏ. May mắn là, Clarabelle và bò con đã có cuộc sống hạnh phúc tại Khu bảo tồn Edgar’s Mission tại Australia. Tuy bị mù nhưng Glenn (một con chó thuộc giống chó sục Jack Russell) lại có cuộc sống vô cùng hạnh phúc vì có một chú chó Pitbull Mỹ vừa là người dẫn đường, vừa là một người bạn thân thiết luôn bên cạnh mình. Mối quan hệ giữa cá heo và cá nhà táng là điều chưa từng thấy trong thế giới tự nhiên. Tuy nhiên, đàn cá nhà táng này lại chấp nhận một chú cá heo bị biến dạng trở thành thành viên trong gia đình chúng. Vào một buổi sáng, vẹt Willie nhận thấy đứa con nhỏ của chủ nhân đang bị nghẹt thở vì khóc nên chú đã kêu to lên “Mama, baby” cho đến khi có người đến giải cứu đứa trẻ. Một đứa bé không may bị rơi từ độ cao hơn 6m xuống khu ở của đàn khỉ đột. Tuy nhiên, “cô nàng” khỉ Binti Jua đã nhanh chóng chạy đến, ôm chú bé vào lòng và bảo vệ đứa bé khỏi những con khỉ đột khác rồi mang đến giao cho người giữ vườn thú. Mila, một chú cá voi trắng, đã cứu một thợ lặn khỏi bị chết đuối ở Trung Quốc bằng cách kéo cô lên bề mặt nước để cô có thể thở được. Owen - một chú hà mã nhỏ cô đơn đã tìm thấy người bạn tốt nhất và cũng độc đáo nhất là một “cụ” rùa 130 tuổi tên Mzee. Khi ở bên nhau, Owen chải chuốt cho Mzee, quấn quít với Mzee và thường cùng nhau làm mọi việc. Một con khỉ cái có tên là Positi không chỉ cứu đàn mèo con lạc mẹ mà còn chăm sóc chúng như thể chúng là con của chính nó. Sau khi chú mèo Scout mất đi người bạn thân thiết nhất là chú chó Charlie do căn bệnh ung thư, nó trở nên vô cùng buồn bã. Vì vậy, chủ nhân của nó đã đặt một chiếc iPad lên trên giường của Charlie và mở video cho mèo Scout xem để nó vơi đi nỗi buồn. Shirley và Jenny là hai chú voi từng biểu diễn tại rạp xiếc cùng nhau trong những năm 1970. Sau 20 năm xa cách, hai chú voi mới được tái hợp vào năm 1999 và đã có một cuộc hội ngộ vô cùng xúc động. Hai con cá nhà táng nhỏ có lẽ đã phải từ bỏ mạng sống vì bị mắc cạn nếu không được Moko – một con cá heo thông minh giúp đỡ, dẫn chúng bơi qua một con kênh hẹp và trở lại biển. Iris Grace Halmshaw được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ vào năm 2011. Sau đó, cha mẹ cô đã mang chú mèo Thula về làm bạn với cô bé và cặp đôi đã nhanh chóng không thể tách rời nhau. Mời quý vị xem video: Động vật biết dùng mưu kế thông minh

