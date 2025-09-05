Hà Nội

Xe

Khách mua ôtô Ford được giảm tới 100% lệ phí trước bạ

Ford Việt Nam cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc triển khai loạt chương trình ưu đãi tháng 9, với mức hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% cho khách mua xe.

Thảo Nguyễn
Video: Ford Territory và Mustang-E chính thức ra mắt Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 1/9 đến 30/9/2025, khách hàng mua xe Ford sẽ có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi cũng như quà tặng giá trị, được áp dụng trên toàn hệ thống đại lý Ford Việt Nam.

Ở phân khúc bán tải, các khách hàng mua xe trong thời gian này sẽ nhận ưu đãi hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ đối với phiên bản Ranger Sport và Ranger Wildtrak. Phiên bản Ranger Raptor và Ranger XLS (XLS 4x2/ XLS 4x4) cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

3-930.jpg
Khách mua xe Ford được giảm tới 100% lệ phí trước bạ.

Bên cạnh đó, khách hàng mua Ford Everest cũng nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng chọn Everest Titanium 4x4 sẽ nhận được hai năm bảo hiểm vật chất và một camera Vietmap, với tổng giá trị lên đến 37 triệu đồng.

Đối với các phiên bản Everest Ambient, Sport, Sport Special Edition, Titanium 4x2 và Platinium, khách hàng sẽ được tặng gói dán phim cách nhiệt 3M cao cấp Ford Advanced, trị giá lên tới 10 triệu đồng.

1-1677.jpg
Ford Việt Nam tiếp tục triển khai “Ưu Đãi Đặt Sớm Ford Territory Mới”.

Trong phân khúc xe thương mại, khách hàng mua Ford Transit trong thời gian ưu đãi sẽ nhận ngay một năm bảo hiểm vật chất, với giá trị lên đến 15,5 triệu đồng đối với Transit Premium 16 chỗ và 14 triệu đồng đối với Transit Trend.

Chương trình do Ford Việt Nam và Hệ thống Đại lý đóng góp. Hỗ trợ Lệ phí trước bạ căn cứ trên Giá bán lẻ Khuyến nghị của Ford Việt Nam và Lệ phí Trước bạ 6% cho xe bán tải, 10% cho xe du lịch, áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành. Giá trị gói bảo hiểm sẽ khác nhau tùy thương hiệu bảo hiểm mà khách hàng lựa chọn.

Song song với ưu đãi tháng 9, Ford Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình “Ưu Đãi Đặt Sớm Ford Territory Mới” từ ngày 19/8 đến 30/9/2025.

