Khách Việt đặt mua sớm Ford Territory 2025 được hưởng lợi gì?

Từ 19/8 - 30/9, khách hàng mua Ford Territory 2025 có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn, với tổng trị giá lên tới 160 triệu đồng.

Video: Ford Territory 2025 và Mustang Mach-E ra mắt tại Việt Nam.

Theo thông báo mới nhất mà Ford Việt Nam gửi đi, từ 19/8 – 30/9/2025, khách hàng mua Ford Territory 2025 sẽ được tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 10 giải Nhất là chuyến du lịch Châu Âu 10 ngày 9 đêm dành cho 2 người, trị giá 160 triệu đồng mỗi giải; 10 giải Nhì, mỗi giải là điện thoại iPhone 16 Pro Max 256GB trị giá 30 triệu đồng; 10 giải Ba là tai nghe AirPods Pro trị giá 5,4 triệu đồng.

Khách hàng mua Ford Territory 2025 có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn, với tổng trị giá lên tới 160 triệu đồng.

Chương trình bốc thăm sẽ được tổ chức tại Đại lý của Ford Việt Nam và phát sóng trực tiếp trên fanpage chính thức vào ngày 04/10/2025. Khách hàng cần hoàn tất thủ tục bán lẻ trước ngày 31/10/2025 để đủ điều kiện nhận thưởng.

Ford Territory là một trong những sản phẩm thành công của hãng xe Mỹ tại thị trường Việt Nam. Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2022, Ford Territory đã nhanh chóng trở thành một trong những mẫu SUV đô thị hạng C bán chạy nhất thị trường. Sự thành công này đến từ thiết kế hiện đại, công nghệ kết nối thông minh, khả năng vận hành linh hoạt và không gian tiện nghi vượt trội.

Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2022, Ford Territory đã nhanh chóng trở thành một trong những mẫu SUV đô thị hạng C bán chạy nhất thị trường.

Phiên bản Territory 2025 tiếp tục kế thừa và nâng cấp những ưu điểm nổi bật đó. Phần đầu xe được thiết kế mới đầy ấn tượng bao gồm cụm đèn trước LED toàn phần, mâm hợp kim cùng màu sơn độc đáo Xanh khói.

Xe được trang bị nhiều cải tiến về công nghệ an toàn, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, khả năng kết nối thông minh với FordPass™, cùng thiết kế ngoại thất năng động và nội thất hiện đại. Với những đổi mới này, Territory 2025 hướng đến nhóm khách hàng trẻ, các gia đình năng động và những ai đang tìm kiếm trải nghiệm lái an toàn, tiện nghi nhưng vẫn thể hiện cá tính.

Xe được trang bị nhiều cải tiến về công nghệ an toàn, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, khả năng kết nối thông minh với FordPass™,...

Trải qua 30 năm gắn bó với thị trường Việt Nam, Ford không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong trong việc mang lại các giải pháp di chuyển thông minh, bền vững và an toàn. Từ những dòng xe như Ford Ranger, Ford Everest, Ford Transit cho đến các mẫu xe đô thị như Territory, Ford luôn đặt khách hàng làm trung tâm, mang đến trải nghiệm vượt trội và tiện nghi.