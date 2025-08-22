Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Khách Việt đặt mua sớm Ford Territory 2025 được hưởng lợi gì?

Từ 19/8 - 30/9, khách hàng mua Ford Territory 2025 có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn, với tổng trị giá lên tới 160 triệu đồng.

Thảo Nguyễn
Video: Ford Territory 2025 và Mustang Mach-E ra mắt tại Việt Nam.

Theo thông báo mới nhất mà Ford Việt Nam gửi đi, từ 19/8 – 30/9/2025, khách hàng mua Ford Territory 2025 sẽ được tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 10 giải Nhất là chuyến du lịch Châu Âu 10 ngày 9 đêm dành cho 2 người, trị giá 160 triệu đồng mỗi giải; 10 giải Nhì, mỗi giải là điện thoại iPhone 16 Pro Max 256GB trị giá 30 triệu đồng; 10 giải Ba là tai nghe AirPods Pro trị giá 5,4 triệu đồng.

2-9205.jpg
Khách hàng mua Ford Territory 2025 có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn, với tổng trị giá lên tới 160 triệu đồng.

Chương trình bốc thăm sẽ được tổ chức tại Đại lý của Ford Việt Nam và phát sóng trực tiếp trên fanpage chính thức vào ngày 04/10/2025. Khách hàng cần hoàn tất thủ tục bán lẻ trước ngày 31/10/2025 để đủ điều kiện nhận thưởng.

Ford Territory là một trong những sản phẩm thành công của hãng xe Mỹ tại thị trường Việt Nam. Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2022, Ford Territory đã nhanh chóng trở thành một trong những mẫu SUV đô thị hạng C bán chạy nhất thị trường. Sự thành công này đến từ thiết kế hiện đại, công nghệ kết nối thông minh, khả năng vận hành linh hoạt và không gian tiện nghi vượt trội.

3-3472.jpg
Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2022, Ford Territory đã nhanh chóng trở thành một trong những mẫu SUV đô thị hạng C bán chạy nhất thị trường.

Phiên bản Territory 2025 tiếp tục kế thừa và nâng cấp những ưu điểm nổi bật đó. Phần đầu xe được thiết kế mới đầy ấn tượng bao gồm cụm đèn trước LED toàn phần, mâm hợp kim cùng màu sơn độc đáo Xanh khói.

Xe được trang bị nhiều cải tiến về công nghệ an toàn, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, khả năng kết nối thông minh với FordPass™, cùng thiết kế ngoại thất năng động và nội thất hiện đại. Với những đổi mới này, Territory 2025 hướng đến nhóm khách hàng trẻ, các gia đình năng động và những ai đang tìm kiếm trải nghiệm lái an toàn, tiện nghi nhưng vẫn thể hiện cá tính.

4-8571.jpg
Xe được trang bị nhiều cải tiến về công nghệ an toàn, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, khả năng kết nối thông minh với FordPass™,...

Trải qua 30 năm gắn bó với thị trường Việt Nam, Ford không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong trong việc mang lại các giải pháp di chuyển thông minh, bền vững và an toàn. Từ những dòng xe như Ford Ranger, Ford Everest, Ford Transit cho đến các mẫu xe đô thị như Territory, Ford luôn đặt khách hàng làm trung tâm, mang đến trải nghiệm vượt trội và tiện nghi.

#đặt mua sớm Ford Territory 2025 #Khách Việt Săn Ford Territory 2025 #Ford Territory 2025 mới #giá xe Ford Territory 2025 #xe SUV Ford Territory 2025 #Ford Territory 2025 ưu đãi

Bài liên quan

Xe

Giá xe Ford Territory tại Việt Nam đang chỉ dưới 700 triệu

Mẫu xe SUV Ford Territory tại Việt Nam hiện đang được ưu đãi tới 100% phí trước bạ, sau khi trừ khuyến mại, giá thấp nhất chỉ còn khoảng 683 triệu.

Video: Ford Territory: Khám phá Miền Tây, tiếp nối di sản!

Trong tháng 6/2025, Ford Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại 100% phí trước bạ cho mẫu xe Territory. Ưu đãi này áp dụng trên toàn quốc với mức tương đương 10% giá bán nhờ đó khách hàng có thể tiết kiệm từ 75,9 - 88,9 triệu đồng tùy phiên bản.

Xem chi tiết

Xe

Ford Territory vượt Mazda CX-5 là "vua" phân khúc SUV cỡ C

Với doanh số bán ra 1.481 xe tại Việt Nam, Ford Territory vượt qua Mazda CX-5 trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ C trong tháng 5/2025.

Video: Hành trình cùng Ford Territory: Khám phá Miền Tây, tiếp nối di sản.

Theo kết quả bán hàng Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, tháng 5 vừa qua Ford Territory bán được 1.481 xe, tăng 56% so với tháng trước đó. Kết quả này, giúp Ford Territory vượt mặt Mazda CX-5 dẫn đầu phân khúc SUV/ hạng C trong tháng 5.

Xem chi tiết

Xe

Ford Territory giảm còn 689 triệu đồng, “dọn kho” đón bản nâng cấp

Sau khi Mazda điều chỉnh giá CX-5 về mức khởi điểm còn 694 triệu đồng để xả hàng tồn sản xuất năm 2024, Ford cũng nhanh chóng có động thái “đáp trả” bằng việc ưu đãi sâu cho Territory.

Ford Territory giam con 689 trieu dong, “don kho” don ban nang cap

Theo ghi nhận từ một đại lý Ford tại Hà Nội, mẫu Territory Trend (phiên bản tiêu chuẩn) hiện được chào bán với mức giá 689 triệu đồng, ưu đãi tới 70 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản cao hơn cũng được ưu đãi sâu, từ 70 đến 80 triệu đồng tùy đại lý, tạo ra mức giá Ford Territory rẻ hơn cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Mazda CX-5.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới