Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đu trend khoe ảnh cách đây 10 năm, Kaity Nguyễn gây chú ý bởi nhan sắc

Cộng đồng trẻ

Đu trend khoe ảnh cách đây 10 năm, Kaity Nguyễn gây chú ý bởi nhan sắc

Mới đây, Kaity Nguyễn cũng gia nhập đường đua khi đăng tải bức ảnh selfie từ khoảng 10 năm trước.

Thiên Anh
Giữa không khí tưng bừng, rộn ràng với trào lưu "năm 2026 là 2016 mới", người mới nhất tham gia vào không ai khác đó là Kaity Nguyễn.
Giữa không khí tưng bừng, rộn ràng với trào lưu "năm 2026 là 2016 mới", người mới nhất tham gia vào không ai khác đó là Kaity Nguyễn.
Khung hình nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài non nớt cùng đường nét bầu bĩnh đáng yêu của nữ diễn viên.
Khung hình nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài non nớt cùng đường nét bầu bĩnh đáng yêu của nữ diễn viên.
Kiểu makeup nhẹ và tạo điểm nhấn với đôi môi căng mọng cho thấy từ năm 2016, Kaity Nguyễn đã rất có gu thẩm mỹ.
Kiểu makeup nhẹ và tạo điểm nhấn với đôi môi căng mọng cho thấy từ năm 2016, Kaity Nguyễn đã rất có gu thẩm mỹ.
Không ít bình luận cho rằng visual của nữ diễn viên khi ấy vừa ngây thơ, vừa mang nét dễ thương nhưng nhan sắc đã gây xuýt xoa từ 10 năm trước.
Không ít bình luận cho rằng visual của nữ diễn viên khi ấy vừa ngây thơ, vừa mang nét dễ thương nhưng nhan sắc đã gây xuýt xoa từ 10 năm trước.
Từ bức ảnh cũ được chia sẻ, cư dân mạng cũng nhanh chóng so sánh Kaity Nguyễn của năm 2016 với hiện tại.
Từ bức ảnh cũ được chia sẻ, cư dân mạng cũng nhanh chóng so sánh Kaity Nguyễn của năm 2016 với hiện tại.
Sau gần một thập kỷ, nữ diễn viên đã có màn lột xác rõ rệt cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp.
Sau gần một thập kỷ, nữ diễn viên đã có màn lột xác rõ rệt cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp.
Gương mặt giờ đây thon gọn, đường nét sắc sảo hơn, phong thái cũng trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều so với thời mới chập chững bước vào showbiz.
Gương mặt giờ đây thon gọn, đường nét sắc sảo hơn, phong thái cũng trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều so với thời mới chập chững bước vào showbiz.
Phong cách thời trang của Kaity Nguyễn cũng thay đổi đáng kể, từ hình ảnh trong trẻo, nhẹ nhàng chuyển sang quyến rũ, hiện đại và mang đậm dấu ấn cá nhân.
Phong cách thời trang của Kaity Nguyễn cũng thay đổi đáng kể, từ hình ảnh trong trẻo, nhẹ nhàng chuyển sang quyến rũ, hiện đại và mang đậm dấu ấn cá nhân.
"Nhìn bả babi mà cưng quá", "Nhìn như Jenni Hàn Quốc"... là những bình luận của netizen dưới bài đăng của Kaity Nguyễn.
"Nhìn bả babi mà cưng quá", "Nhìn như Jenni Hàn Quốc"... là những bình luận của netizen dưới bài đăng của Kaity Nguyễn.
Thiên Anh
#Xu hướng khoe ảnh quá khứ #Kaity Nguyễn #Nhan sắc 10 năm trước #Chia sẻ hình ảnh cũ #Hành trình nhan sắc #ảnh cũ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT