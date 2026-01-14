[INFOGRAPHIC] Trọng Hiếu thăng hoa sự nghiệp sau Vietnam Idol 2015

Thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, Công ty Việt Phú đã vượt qua 3 đối thủ để trúng gói thầu xây lắp tại TP HCM với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ấn tượng.
Thanh Ngọc nhận nhiều lời khen về vẻ ngoài rạng rỡ cùng phong cách gợi cảm, trẻ trung. Hiện tại, cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc có tổ ấm hạnh phúc.
Nữ diễn viên khéo léo chọn trang phục che bụng bầu, đồng thời ghi điểm bởi nhan sắc tươi tắn và vóc dáng gọn gàng đáng kinh ngạc.
Sau ồn ào liên quan đến phát ngôn của ca sĩ Lệ Quyên, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông tin, phối hợp xem xét và giải quyết.
Kiều Minh Tuấn, Nguyễn Phương Nam, Lê Hoàng Long, Quang Tuấn và Thuận Nguyễn đều nỗ lực giảm cân để phù hợp với tạo hình nhân vật.
Thúy Hạnh chụp ảnh dạ hội cùng hai con gái. Đông Nhi đưa hai con gái đi chơi, mừng sinh nhật ông xã Ông Cao Thắng.
Đều định cư ở Mỹ nhiều năm qua, Kim Hiền và Ngọc Quyên trải qua hôn nhân tan vỡ, Phạm Hương có cuộc sống sung túc như bà hoàng.
Hoa hậu Hương Giang tham dự Miss Grand International All Stars 2026 sau 2 cuộc thi nhan sắc quốc tế.
Á hậu Thu Ngân lên đường sang Ai Cập thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa. Cô diện thiết kế ôm sát tôn lên vòng eo thon gọn.
Sau khi rời phim Hương phù sa, các diễn viên: Kim Hiền, Tăng Thanh Hà, Trương Minh Quốc Thái và Thành Đạt có những ngã rẽ khác nhau.
Người mẫu Lê Thúy - diễn viên Đỗ An tổ chức tiệc mừng 11 năm về chung một nhà. Trong không gian lãng mạn, đôi vợ chồng son khóa môi ngọt ngào.
Võ Thanh Hòa đóng phim, làm đạo diễn đều gây ấn tượng. Hiện tại, anh có tổ ấm viên mãn.
Không cần danh xưng hoa hậu, nhiều mỹ nhân Việt vẫn khiến công chúng trầm trồ nhờ sở hữu “cặp kiếm Nhật” thon dài, nuột nà.
Sam được nhiều khán giả khen như teen girl khi diện 'cây' đồ màu trắng hồng. Con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh - Hạt Dẻ khoe dáng với quả bóng rổ.
Kiều Minh Tuấn từng bước khẳng định vị trí trong làng giải trí Việt qua hành trình dài gắn bó với phim ảnh.
Ở tuổi 48, mẹ Doãn Hải My gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, gu thời trang tinh tế và phong thái hiện đại được ví như “chị gái” của con gái cưng.
Hà Việt Dũng ghi dấu ấn qua loạt vai diễn đa dạng, hiện tại tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm ấm.
Diễn viên Kim Hiền vừa xác nhận ly hôn doanh nhân Andy. Nhiều năm trước, cô chia tay DJ Hoàng Phong.
Từ cát-sê vỏn vẹn 60.000 đồng khi mới vào nghề, Lệ Quyên từng bước khẳng định tên tuổi bằng giọng ca đặc biệt và sự bền bỉ, rồi trở thành ‘nữ hoàng phòng trà’.
NSND Hồng Vân chia sẻ lại hình ảnh thời trẻ. Nhan sắc thanh tú, phong cách sành điệu cùng thần thái rạng rỡ của nữ nghệ sĩ lập tức nhận lời khen.
Sĩ Thanh tự tin khoe vóc dáng nóng bỏng với phong cách không nội y, khẳng định sức hút khó cưỡng của mình theo thời gian.