Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thần thú hạ phàm, sừng dài 1,5 mét đồ sộ nhất hành tinh

Giải mã

Thần thú hạ phàm, sừng dài 1,5 mét đồ sộ nhất hành tinh

Loài dê núi sừng xoắn (Capra falconeri) gây ấn tượng mạnh với cặp sừng xoắn đồ sộ, là biểu tượng hoang dã của vùng núi Trung Á.

T.B (tổng hợp)
Sở hữu cặp sừng xoắn lớn bậc nhất họ nhà dê. Sừng của dê núi sừng xoắn có thể dài hơn 1,5 mét, xoắn như mũi khoan và tiếp tục phát triển suốt đời con vật. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu cặp sừng xoắn lớn bậc nhất họ nhà dê. Sừng của dê núi sừng xoắn có thể dài hơn 1,5 mét, xoắn như mũi khoan và tiếp tục phát triển suốt đời con vật. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống ở vùng núi hiểm trở. Loài này phân bố tại Pakistan, Afghanistan, Ấn Độ và Tajikistan, thường sống trên các sườn núi đá dốc và rừng núi cao. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống ở vùng núi hiểm trở. Loài này phân bố tại Pakistan, Afghanistan, Ấn Độ và Tajikistan, thường sống trên các sườn núi đá dốc và rừng núi cao. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng leo trèo xuất sắc. Dê núi sừng xoắn di chuyển linh hoạt trên vách đá dựng đứng, giúp chúng tránh kẻ săn mồi hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng leo trèo xuất sắc. Dê núi sừng xoắn di chuyển linh hoạt trên vách đá dựng đứng, giúp chúng tránh kẻ săn mồi hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông thích nghi với khí hậu lạnh. Lông dài và dày giúp chúng chịu được mùa đông khắc nghiệt ở độ cao lớn. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông thích nghi với khí hậu lạnh. Lông dài và dày giúp chúng chịu được mùa đông khắc nghiệt ở độ cao lớn. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn hoàn toàn là thực vật. Dê núi sừng xoắn ăn cỏ, lá cây, chồi non và cả vỏ cây khi thức ăn khan hiếm. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn hoàn toàn là thực vật. Dê núi sừng xoắn ăn cỏ, lá cây, chồi non và cả vỏ cây khi thức ăn khan hiếm. Ảnh: Pinterest.
Từng bị đe dọa nghiêm trọng bởi săn bắn. Sừng đẹp khiến loài này bị săn bắt nhiều, làm số lượng suy giảm mạnh trong thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest.
Từng bị đe dọa nghiêm trọng bởi săn bắn. Sừng đẹp khiến loài này bị săn bắt nhiều, làm số lượng suy giảm mạnh trong thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest.
Các chương trình bảo tồn đã mang lại tín hiệu tích cực. Nhờ bảo vệ nghiêm ngặt và du lịch sinh thái, quần thể dê núi sừng xoắn đang dần phục hồi. Ảnh: Pinterest.
Các chương trình bảo tồn đã mang lại tín hiệu tích cực. Nhờ bảo vệ nghiêm ngặt và du lịch sinh thái, quần thể dê núi sừng xoắn đang dần phục hồi. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng quốc gia của Pakistan. Ở Pakistan, dê núi sừng xoắn được chọn làm động vật biểu tượng quốc gia nhờ vẻ ngoài oai vệ và hiếm có. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng quốc gia của Pakistan. Ở Pakistan, dê núi sừng xoắn được chọn làm động vật biểu tượng quốc gia nhờ vẻ ngoài oai vệ và hiếm có. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Loài dê núi sừng xoắn #Biểu tượng quốc gia Pakistan #Đặc điểm sinh thái và ngoại hình #Thích nghi khí hậu cao nguyên #Chế độ ăn thực vật #Nguy cơ săn bắn và bảo tồn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT