Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Brazil Lula da Silva tái đắc cử

Ông Lula da Silva tái đắc cử Tổng thống Brazil nhiệm kỳ thứ tư sau khi đánh bại đối thủ là Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro trong vòng bỏ phiếu thứ hai.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, sau khi 100% số phiếu được kiểm, Tòa án Bầu cử Brazil ngày 25/10 xác nhận Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của nước này, bất chấp những dự báo bất lợi trước đó.

aptongthongbrazil.png
Trong ảnh, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu sau khi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại Sao Bernardo do Campo, Brazil, hôm 4/10/2026. Ảnh: AP/Ettore Chiereguini.

Một video do chiến dịch tranh cử của ông Lula công bố cho thấy nhà lãnh đạo kỳ cựu 80 tuổi ăn mừng cùng Đệ nhất phu nhân Rosângela da Silva và các đồng minh sau khi chiến thắng trong vòng bầu cử thứ hai của ông được Tòa án Bầu cử Brazil xác nhận.

Hàng trăm người ủng hộ ông Lula da Silva bắt đầu tập trung trên tuyến đường chính của Sao Paulo để ăn mừng chiến thắng.

Trước đó, trong vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử hôm 4/10, Tổng thống đương nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva nhận được 53,7 triệu phiếu bầu trong khi đối thủ của ông là Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro nhận được hơn 56 triệu phiếu. Do không đạt được hơn 50% số phiếu ủng hộ để thắng ngay vòng đầu tiên, hai ứng viên đã bước vào vòng bầu cử thứ hai hôm 25/10.

Được biết, sau thất vọng ở vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Lula da Silva đã tổ chức lại chiến dịch tranh cử của mình, thu hút cử tri trẻ, thúc đẩy một số sáng kiến ​​của Chính phủ,...

#Tổng thống Brazil Lula da Silva tái đắc cử #Tổng thống Brazil Lula da Silva #Ông Lula da Silva tái đắc cử Tổng thống Brazil #Brazil #bầu cử Tổng thống Brazil

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella tuyên thệ nhậm chức

Ông Abelardo De La Espriella đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Colombia trong buổi lễ diễn ra tại thành phố Cali.

AP đưa tin, ông De la Espriella, 48 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Colombia hôm 7/8 tại thành phố Cali, không phải ở thủ đô như thông lệ. Động thái này thể hiện lập trường cứng rắn của ông đối với các nhóm vũ trang bất hợp pháp hoạt động trong khu vực.

Tân Tổng thống De la Espriella đã giành chiến thắng sít sao trước Thượng nghị sĩ Iván Cepeda trong cuộc bầu cử vòng hai diễn ra vào ngày 21/6.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ phiếu sớm bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi bỏ phiếu sớm tại bang Florida trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào ngày 3/11 tới.

AP đưa tin, Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania đã đi bỏ phiếu sớm tại West Palm Beach, Florida, hôm 24/10. Ông chủ Nhà Trắng cho biết ông đã bỏ phiếu cho tất cả ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa ở bang này.

"Chắc chắn là như vậy", Tổng thống Trump trả lời khi được hỏi ông có bỏ phiếu cho các ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa hay không.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Điều gì xảy ra sau thất bại bầu cử của Thủ tướng Hungary Orbán?

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội, đồng nghĩa với việc ông sẽ kết thúc 16 năm cầm quyền tại quốc gia này.

Cử tri Hungary hôm 12/4 đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử với kết quả có thể có những tác động lan rộng trên toàn thế giới, theo AP. Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary cho biết, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt gần 80%, một con số cao kỷ lục.

"Cú sốc" có thể thay đổi cục diện chính trị trong EU

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới