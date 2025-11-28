[INFOGRAPHIC] Bình Liêu mùa lau trắng

Chiếc xe tải chở hàng cao hơn gầm cầu vượt Điểm Thụy nên rất nhiều ván gỗ bóc bị rơi vãi ra đường cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội.
Đồi chè Cầu Đất mờ ảo trong màn sương sớm, nơi ánh bình minh nhẹ phủ lên những luống chè xanh mang đến cho du khách một buổi sáng Đà Lạt tinh khiết và an yên.
Rời Hạ Long, du khách Đức Andreas Scholz để lại phong bì 10 triệu đồng nhờ chuyển tới người dân vùng lũ, tạo nên câu chuyện đẹp lan tỏa trên mạng xã hội.
Việt Nam được Time Out xếp hạng điểm đến mùa Đông lý tưởng cho tín đồ ẩm thực, với món ngon đường phố, quán ăn truyền thống và nhà hàng cao cấp.
Tam Cốc mùa hoa súng rực hồng, mặt nước và núi đá tạo nên khung cảnh bình yên cuốn hút du khách.
Bánh nghệ Hưng Yên với sắc vàng rực, vỏ mềm dẻo, nhân béo ngậy là món quà quê dân dã, thơm ngon, níu chân du khách mỗi lần ghé thăm.
Rừng rêu Tà Dê Đơ ở Nậm Nghẹp khiến du khách mê mẩn với cây cổ thụ phủ rêu, sương mù lãng đãng và không gian huyền bí như cổ tích.
Hàng năm, khi mùa lúa chín kết thúc, Sa Pa bước vào mùa mây đẹp nhất thời điểm khiến lòng du khách xao xuyến và máy ảnh không ngớt bấm.
Các homestay tại làng Lò, Đắk Lắk tạm ngừng kinh doanh, mở cửa miễn phí đón người dân và tình nguyện viên, chung tay hỗ trợ vùng lũ an toàn.
Cuối tháng 11, hàng cây ngân hạnh ở Sa Pa vàng rực như mùa thu Hàn Quốc, thu hút du khách check-in và tạo nên khung cảnh lãng mạn, thơ mộng giữa phố núi.
Bê thui Cầu Mống, đặc sản trứ danh Đà Nẵng, thịt mềm mọng, bì giòn, ăn kèm rau sống và bánh tráng, mang đến hương vị độc đáo khó quên cho du khách.
Bản Khe Cải, cách trung tâm Tà Xùa 1 km, là điểm ngắm bình minh và hoàng hôn lý tưởng với biển mây bồng bềnh và núi rừng Tây Bắc nguyên sơ.
Thủ đô Hà Nội ngập tràn sắc hoa cúc họa mi từ cuối tháng 10 đến tháng 11, thu hút du khách chụp ảnh và tận hưởng không khí mùa đông thơ mộng.
Sân bay Liên Khương tạm ngừng hoạt đồng từ 4/3/2026, du khách vẫn có nhiều lựa chọn đến Đà Lạt qua đường bộ, tàu hỏa hoặc bay đến sân bay lân cận.
Bảo tàng côn trùng ở thủ đô Trung Quốc khiến du khách tò mò với loại cà phê đặc biệt rắc bột gián, hòa cùng sâu bột sấy khô, tạo nên hương vị độc đáo khó quên.
Đến An Giang, đừng bỏ lỡ gà đốt lá chúc với lớp da vàng giòn, thịt mềm mọng, thơm hương lá chúc và thưởng thức bằng tay mới đúng chuẩn đặc sản.
Giữa vùng Tri Tôn, món bò xào kiến vàng lá chha ca dao gây tò mò vì tên gọi lạ, mang hương vị chua thanh và mùi lá rừng độc đáo khiến du khách muốn thử ngay.
Du khách Việt cần lưu ý tuyệt đối không mang thịt lợn, thuốc lá điện tử và trái cây tươi khi sang Thái Lan để tránh vi phạm pháp luật và bị phạt nặng.
Mùa đông tới, nhiều du khách Việt tìm kiếm trải nghiệm ngắm tuyết trắng, hòa mình vào không khí se lạnh và những lễ hội độc đáo.
Cao Bằng mùa này đẹp mê hoặc với thác Bản Giốc xanh ngọc, núi rừng mờ sương và hoa dã quỳ, đồi cỏ cháy,... níu chân du khách yêu thiên nhiên và khám phá.
Đến tuyên Quang mùa tam giác mạch, du khách không chỉ mê mẩn cảnh sắc mà còn thưởng thức thịt lợn cắp nách, cháo ấu tẩu, trâu gác bếp, xôi ngũ sắc…