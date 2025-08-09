[INFOGRAPHIC] Bão vũ trụ tác động tới Trái đất thế nào?

Theo nghiên cứu, bão vũ trụ có thể gây nhiễu loạn từ trường Trái đất, làm giảm độ chính xác của những hệ thống định vị toàn cầu như GPS.
Cặp đôi Ngô Thanh Vân - Huy Trần vừa đón con gái đầu lòng - bé Gạo gia nhập tổ ấm.
Là một sinh vật kỳ bí của các vùng núi miền Bắc Việt Nam, chuột mù (Typhlomys cinereus) là loài vật độc đáo không được nhiều người biết đến.
Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán có thể vượt khó thành công, sự nghiệp và tài vận liên tiếp đón những tin vui.
Sa mạc Wadi Rum ở Jordan không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp ngoạn mục mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử và địa chất hấp dẫn.
Hiện tượng mưa sao băng Perseids sẽ đạt đỉnh vào những ngày tới, hứa hẹn tạo nên khung cảnh bầu trời đêm rực rỡ và huyền ảo khó quên.
Khi mùa thu bắt đầu, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ với 4 con giáp dưới đây. Họ sẽ trở nên giàu có và thịnh vượng nhanh chóng, khó ai theo kịp.
Chúng tồn tại ngoài sức tưởng tượng, mang hình dạng dị biệt hiếm thấy trong tự nhiên, khiến ai nhìn cũng phải sững sờ vì quá khác lạ.
Ba con giáp này sinh ra đã mang khí chất thủ lĩnh, càng trải nghiệm càng vững vàng, tuổi càng cao quyền lực lẫn tài lộc càng bền vững.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu thảnh thơi, có nhiều thời gian cho gia đình, trong khi Tý liên tục gặp trắc trở, thử thách.
Việc treo tranh trong nhà mang một ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Dưới đây là 6 bức tranh mang ý nghĩa tốt lành, rất đáng để bạn cân nhắc.
Camera ghi lại khoảnh khắc kỳ quặc, đàn cừu đi vòng tròn không ngừng quanh đàn bò. Cư dân mạng tranh luận: bản năng, tín hiệu hay điềm báo?
Năm 2026, năm Bính Ngọ theo lịch âm là thời điểm cát khí bùng nổ với 4 con giáp may mắn nhất, mở ra bước ngoặt lớn về tài chính, sự nghiệp và cuộc sống
Sự xuất hiện của vật thể liên sao bí ẩn có tên 3I/ATLAS làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu công nghệ ngoài Trái đất có ẩn náu trong Hệ Mặt trời hay không.
Từ 9–10/8, 3 con giáp bất ngờ đào trúng kho báu, tiền ào ào đổ về như thác, vận đỏ bừng sáng, hỷ sự nối tiếp, tài lộc trúng lớn ngoài mong đợi.
Cá voi xuất hiện sáng 7/8 tại vịnh Nha Trang được các chuyên gia xác định là loài cá voi Bryde (Balaenoptera edeni), một loài vật mang nhiều đặc điểm độc đáo.
Theo Viện Hàn lâm Khoa học Nga, bán đảo Kamchatka dịch chuyển 2m về phía đông nam sau trận động đất mạnh ngày 30/7.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 9/8, Bạch Dương né thị phi thì vận may tới cửa, sự nghiệp thăng tiến. Thiên Bình đừng tăng khoản vay, chi tiêu có kế hoạch.
Không dây xích, không chuồng trại, chỉ bể bơi gia đình và một con cá sấu Mỹ hung tợn. Ông chủ thản nhiên bơi cùng như chuyện “quá bình thường”.
Thời vận xoay chuyển, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, quý nhân nâng đỡ, vơ hết tài lộc trời ban chỉ sau ngày 8/8/2025.
Một con vẹt cưng được dạy nói tiếng lóng của giới buôn ma túy đã giúp cảnh sát Anh triệt phá một băng đảng lớn, đưa 15 kẻ vào tù với tổng hình phạt hơn 100 năm.
Một loài rắn khuyết (Colubridae) hoàn toàn mới cho khoa học vừa được phát hiện tại vùng rừng núi đá vôi Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình, miền Trung Việt Nam).