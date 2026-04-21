Hyundai triệu hồi hơn 1,1 triệu xe trong 4 tháng đầu 2026 vì lỗi an toàn

Trong bối cảnh siết chặt tiêu chuẩn an toàn, Hyundai Motor Company đã công bố hàng loạt đợt triệu hồi lớn từ đầu năm 2026. Mẫu xe SUV Palisade chiếm lượng lớn.

Tính đến ngày 14/4/2026, tổng số xe bị ảnh hưởng vượt mốc 1,1 triệu chiếc, trải rộng trên nhiều dòng sản phẩm từ xe phổ thông đến xe sang mang thương hiệu Genesis. Đáng chú ý, mẫu SUV cỡ lớn Hyundai Palisade chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các chiến dịch này.

Đợt triệu hồi lớn nhất được công bố vào ngày 23/1/2026 liên quan đến hơn 568.000 xe Hyundai Palisade sản xuất trong giai đoạn 2020 - 2025. Nguyên nhân đến từ lỗi túi khí rèm bên có thể bung không đúng cách, làm tăng nguy cơ chấn thương trong va chạm.

Không dừng lại ở đó, phiên bản Palisade thế hệ mới tiếp tục vướng thêm hai vấn đề an toàn nghiêm trọng. Một đợt triệu hồi vào tháng 3/2026 ảnh hưởng hơn 61.000 xe do hàng ghế sau chỉnh điện có thể gây kẹt người ngồi, thậm chí đã ghi nhận trường hợp tử vong của một trẻ nhỏ. Trước mức độ nghiêm trọng, Hyundai buộc phải tạm dừng bán mẫu xe này để phát triển giải pháp khắc phục.

Cùng thời điểm, gần 47.000 xe Palisade đời 2026 cũng bị triệu hồi do hệ thống cảnh báo trạng thái dây an toàn hoạt động sai lệch, ảnh hưởng đến khả năng giám sát an toàn của hành khách.

Một trong những nhóm lỗi phổ biến nhất trong các đợt triệu hồi năm nay là sự cố màn hình bảng đồng hồ. Đợt đầu tiên vào ngày 16/1/2026 ảnh hưởng tới 83.877 xe thuộc dòng Genesis, bao gồm các mẫu Genesis G80, Genesis GV60, Genesis GV70 và Genesis GV80.

Tiếp đó, ngày 27/1/2026, thêm 41.651 xe Hyundai bị triệu hồi do lỗi tương tự. Danh sách gồm nhiều mẫu phổ biến như Hyundai Tucson, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Kona, Hyundai SantaFe, Hyundai Sonata và cả Palisade thế hệ mới. Lỗi này vi phạm tiêu chuẩn FMVSS 101 liên quan đến hiển thị thông tin cho người lái.

Ở quy mô nhỏ hơn, Hyundai ghi nhận một đợt triệu hồi chỉ 27 xe điện do nguy cơ cháy pin điện áp cao, liên quan đến các mẫu Hyundai Ioniq 5 và Hyundai Ioniq 9.

Ngoài ra, mẫu Hyundai Kona đời 2026 cũng bị triệu hồi hơn 4.500 xe do cụm khớp trục lái có thể bị nứt, dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát tay lái trong quá trình vận hành.

Một đợt triệu hồi đáng chú ý khác được công bố ngày 6/4/2026, ảnh hưởng tới hơn 294.000 xe do điểm neo dây an toàn có thể bị tách rời. Các mẫu liên quan gồm Genesis G90, Hyundai Ioniq 6 và Hyundai SantaFe.