'Hot girl trứng rán' mang thai tuần thứ 36, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý

Cộng đồng trẻ

'Hot girl trứng rán' mang thai tuần thứ 36, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý

Vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Trần Thanh Tâm đã đăng tải một bộ ảnh bầu vô cùng ngọt ngào và tươi mới.

Trầm Phương
Trần Thanh Tâm, cô nàng nổi tiếng với biệt danh "hot girl trứng rán" một thời, đã khiến người hâm mộ bất ngờ và thích thú khi chia sẻ loạt ảnh bầu bí ở tuần thai thứ 36. (Ảnh: FBNV)
Dù đang ở những ngày cuối thai kỳ, nhan sắc rạng rỡ, thần thái tươi tắn của cô vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. (Ảnh: FBNV)
Trong ảnh, cô nàng diện một chiếc váy lụa satin màu trắng tinh khôi, khoác ngoài là một chiếc áo mỏng nhẹ nhàng cùng tông, kết hợp với khăn turban ren cài tóc, tạo nên một hình ảnh mẹ bầu thanh lịch và dịu dàng. (Ảnh: FBNV)
Đi kèm với loạt ảnh là dòng trạng thái: "Mẹ bầu 36 tuần gọi", cô nàng ngầm thông báo về giai đoạn cuối của thai kỳ. (Ảnh: FBNV)
Dù vòng hai đã lớn rõ rệt nhưng Trần Thanh Tâm vẫn giữ được vẻ ngoài xinh xắn, làn da mịn màng và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc khi ôm trọn bụng bầu của mình. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh được thực hiện trong không gian ngoài trời thoáng đãng, với bối cảnh là bãi cỏ xanh mướt, những cây dừa cao vút và kiến trúc nhà nghỉ dưỡng màu trắng tối giản, càng làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết, tươi tắn của mẹ bầu. (Ảnh: FBNV)
Trần Thanh Tâm sinh năm 2000, từng là một trong những cái tên gây "bão mạng xã hội" vào năm 2020 với clip "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ" nổi tiếng. Biệt danh "hot girl trứng rán" gắn liền với cô từ đó. (Ảnh: FBNV)
Sau những hào quang và cũng không ít thị phi xoay quanh nhan sắc và phát ngôn, Trần Thanh Tâm đã có những nỗ lực thay đổi, tham gia nhiều cuộc thi khác nhau dù vẫn vấp phải nhiều tranh cãi. (Ảnh: FBNV)
Kể từ khi công khai chuyện tình cảm và thông tin kết hôn, cuộc sống của hot girl 24 tuổi đã chuyển sang một hướng đi mới, ổn định và trưởng thành hơn (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân, cô nàng thường đăng tải những khoảnh khắc tận hưởng thời gian mang thai, chuẩn bị đón chào giây phút chính thức làm mẹ. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Trần Thanh Tâm #hot girl trứng rán #thai kỳ #bầu 36 tuần #nhan sắc mẹ bầu #ảnh bầu

