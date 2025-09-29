'Hot girl trứng rán' mang thai tuần thứ 36, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý

Vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Trần Thanh Tâm đã đăng tải một bộ ảnh bầu vô cùng ngọt ngào và tươi mới.
Mảnh gốm 5.000 năm tuổi từ Thổ Nhĩ Kỳ có các đặc điểm giống khuôn mặt người với đôi mắt hình quả hạnh, lông mày cong và chiếc mũi cao.
Mazda EZ-60 sẽ được bán với 6 phiên bản khác nhau, được chia thành 3 cấu hình cho mỗi loại hệ động lực điện thuần hoặc hybrid mở rộng phạm vi hoạt động.
Trong loạt ảnh mới, Khuê Phạm thu hút sự chú ý của netizen bởi nét gợi cảm, quyến rũ nhưng vẫn toát lên sự tinh tế và tự tin.
Chỉ cần thêm 2 nguyên liệu quen thuộc, nồi ngô luộc sẽ mềm dẻo, ngọt thơm, đậm vị hơn hẳn, khiến cả nhà thích mê, ăn một lần là nhớ mãi.
Thưởng thức bánh trung thu khoa học sẽ giúp bạn giữ cân nặng ổn định, tránh tăng đường huyết mà vẫn trọn vẹn hương vị mùa đoàn viên.
Nữ diễn viên Nguyễn Ngọc Thuý Diễm gây sốt mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh diện váy dạ hội bó sát, khoe trọn ba vòng gợi cảm.
Quân đội Ukraine xây dựng chiến hào tự sát tại Pokrovsk, Nga xóa sổ hoàn toàn một tiểu đoàn của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 79 của Ukraine.
Một vụ nổ súng bất ngờ khiến chủ xe khách thiệt mạng trong chuyến đi định mệnh. Công an tỉnh Quảng Ninh đã mất nhiều năm để tìm ra hung thủ và đồng phạm.
Nằm ở tỉnh Loei của Thái Lan, Phu Khat là đỉnh núi cao nhất trong Khu bảo tồn động vật hoang dã Phu Khat, cao tới 1.307 mét so với mực nước biển.
Chiếc giày da hơn 5.000 năm tuổi được bảo quản hoàn hảo khiến giới khảo cổ kinh ngạc, hé lộ kỹ nghệ thủ công tinh xảo của nền văn minh cổ đại.
Từng được kỳ vọng là “vũ khí thay đổi cuộc chơi”, nhưng tên lửa HIMARS của Ukraine đã mất dạng trên chiến trường Ukraine, đúng lúc Kiev cần nhất.
Không cần ngân sách khủng hay đội ngũ hàng trăm người, những tựa JRPG indie sau đây vẫn chinh phục game thủ bằng chiều sâu, cảm xúc và lối chơi sángtạovượttrội.
Ít ai biết khu vực nghỉ ngơi của phi công và tiếp viên hàng không đều nằm phía trên ghế hành khách.
Tử vi tuần mới 12 con giáp dự đoán, Dần, Ngọ tài lộc vượng phát, tiền về tới tấp; Tỵ, Thân vận đen bủa vây, công việc trắc trở, cần thận trọng.
Thành phố Büsingen am Hochrhein của Đức nằm gọn trong lòng Thụy Sĩ. Tại đây, người dân chuộng dùng tiền franc Thụy Sĩ thay vì đồng euro.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một kho báu La Mã đáng chú ý, bao gồm hơn 40 đồng tiền và đồ trang sức tinh xảo làm từ kim loại quý.
Hybodus, một chi cá mập cổ đại từng ngự trị trong các đại dương hàng trăm triệu năm trước, để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử tiến hóa động vật biển.
Tròn 2 năm kể từ ngày nên duyên vợ chồng, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ khi chia sẻ loạt khoảnh khắc hậu trường đầy ấm áp.
Dream Recorder cho phép người dùng biến giấc mơ thành video ngắn phong cách mờ ảo, nhấn mạnh sự tĩnh lặng và nội tâm thay vì công nghệ phức tạp.
Quân đội Nga đã tiến hành bốn cuộc đột kích bằng chiến thuật "độn thổ" và các cuộc đột kích đều khiến quân đội Ukraine rơi vào thế bị động.