'Hot girl trứng rán' mang thai tuần thứ 36, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý

Vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Trần Thanh Tâm đã đăng tải một bộ ảnh bầu vô cùng ngọt ngào và tươi mới.