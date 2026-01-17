‘Hot girl trà sữa’ Jun Vũ khoe đường cong đốt mắt trong bộ ảnh mới

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Rũ bỏ hoàn toàn hình tượng 'ngọc nữ' trong trẻo ngày nào, Jun Vũ vừa khiến giới netizen ngỡ ngàng với diện mạo đầy gai góc, ma mị và không kém phần gợi cảm.

Trầm Phương
Mới đây, Jun Vũ vừa khiến cộng đồng mạng một phen "dậy sóng" khi tung ra bộ ảnh mới với phong cách cực kỳ táo bạo và phá cách. Rời xa hình tượng ngọt ngào, trong sáng thời mới ra mắt, nữ diễn viên sinh năm 1995 khẳng định sự lột xác mạnh mẽ trong gu thời trang lẫn thần thái. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh lần này, Jun Vũ chọn cho mình phong cách Cyberpunk mang hơi hướng tương tai pha chút ma mị. (Ảnh: IGNV)
Cô diện bộ bikini họa tiết ngựa vằn kết hợp cùng phụ kiện dây xích hầm hố, tôn lên vòng eo thon gọn và vóc dáng chuẩn chỉnh. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo khoác denim đen bạc màu cùng quần ống rộng được phối layer tinh tế, tạo nên vẻ ngoài vừa bụi bặm, vừa gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn đặc biệt nằm ở lối trang điểm sắc sảo với đôi mắt được nhấn nhá bằng đường eyeliner sắc lẹm và đính đá ở sống mũi, mái tóc được đánh rối tự nhiên, tạo cảm giác hoang dại và lôi cuốn. (Ảnh: IGNV)
Bộ móng họa tiết ngựa vằn ton-sur-ton với trang phục, cho thấy sự đầu tư chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ nhất. (Ảnh: IGNV)
Cách cô nàng thả dáng cũng đầy phóng khoáng và cuốn hút, không sử dụng thêm các đạo cụ cầu kỳ, chính biểu cảm của Jun Vũ đã mang đến sự lôi cuốn cho bộ ảnh. (Ảnh: IGNV)
Từng nổi danh khắp khu vực Đông Nam Á với biệt danh "Hot girl trà sữa" nhờ vẻ đẹp thuần khiết, Jun Vũ đã có một hành trình dài để chứng minh năng lực và định hình lại phong cách cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Sau khi công khai nâng cấp vòng một, Jun Vũ tự tin hơn khi theo đuổi phong cách sexy. Cô không ngần ngại diện những thiết kế cắt xẻ táo bạo hay những bộ bikini tí hon trên trang cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở danh xưng hot girl, Jun Vũ khẳng định mình qua các vai diễn trong Tháng năm rực rỡ, Người bất tử, Gái già lắm chiêu... Khả năng biểu cảm trước ống kính của cô trong bộ ảnh mới này được đánh giá là ngày càng mặn mà và có chiều sâu. (Ảnh: IGNV)
#Jun Vũ #hot girl trà sữa #cyberpunk #gợi cảm #thời trang

