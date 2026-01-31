Hà Nội

Hot girl sắp cưới cựu tiền đạo U23 Việt Nam là ai?

Cộng đồng trẻ

Hot girl sắp cưới cựu tiền đạo U23 Việt Nam là ai?

Phương Uyên, hôn thê của cựu tiền đạo U23 Việt Nam Hồ Tuấn Tài, thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc nổi bật.

Thiên Anh
Ngày 26/1, cựu tiền đạo U23 Việt Nam Hồ Tuấn Tài tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Phương Uyên sau hơn một năm yêu. Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc cả hai sánh đôi trong ngày vui được chia sẻ, nhận được nhiều quan tâm từ người hâm mộ. Ảnh: Royal Studio.
Trong ngày vui, Phương Uyên xuất hiện với vẻ ngoài nền nã trong tà áo dài trắng, chất liệu nhẹ, dáng ôm vừa phải, làm nổi bật vóc dáng thanh thoát.
Kiểu tóc búi gọn, điểm hoa trắng sau tai cùng lớp trang điểm nhẹ giúp tổng thể ngoại hình của cô giữ được nét tinh tế, hài hòa.
Phương Uyên hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trên mạng xã hội, cô được biết đến là hot girl chia sẻ nhiều nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày, du lịch và ẩm thực, thu hút nhiều lượt tương tác. Ảnh: Phương Uyên/Facebook.
Hiện Phương Uyên có gần 19.000 lượt theo dõi trên TikTok và khoảng 5.000 người theo dõi trên Instagram.
Cô gây chú ý với gu thời trang hiện đại, thiên về phong cách nữ tính, thanh lịch. Việc kết hợp trang phục cùng phụ kiện được lựa chọn kỹ lưỡng giúp hình ảnh của cô giữ được sự chỉn chu và đồng nhất.
Nhờ ngoại hình cân đối và phong cách thời trang phù hợp, Phương Uyên thường xuyên được các nhãn hàng mời hợp tác làm người mẫu, quảng bá sản phẩm.
Trong những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, Phương Uyên xuất hiện với trang phục đơn giản, tôn dáng, cho thấy sự đa dạng trong cách xây dựng hình ảnh cá nhân.
Kể từ khi công khai mối quan hệ, Hồ Tuấn Tài và Phương Uyên thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều dịp, từ khán đài sân cỏ đến những chuyến du lịch riêng, đồng thời chia sẻ hình ảnh chung trên mạng xã hội cá nhân.
Thiên Anh
