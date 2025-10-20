Hot girl Instagram 'đốt mắt' người xem khi xả kho ảnh mùa hè

Nổi tiếng với phong cách thời trang quyến rũ, hot girl Instagram Trà Hạ Ly luôn biết cách khiến khán giả thích thú qua từng khung hình.
Dinh thự của TP Cần Thơ tại TP Cần Thơ xây trên diện tích 1.000 m2, màu trắng chủ đạo và được chạm trổ hoa văn cầu kỳ theo lối kiến trúc cổ điển.
Một chiếc chìa khóa Thời Trung cổ tuyệt đẹp được phát hiện tại Vương quốc Anh, hé lộ nhiều thông tin lịch sử thú vị.
Mạng xã hội đang "bùng nổ" với đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Louis Phạm có hành động thân mật với một chàng trai lạ trong không gian riêng tư.
Giữa lòng Peru, một công trình cổ xưa với những hoa văn điêu khắc kỳ bí khiến giới khảo cổ sửng sốt, mở ra góc nhìn mới về nền văn minh Inca.
Tỏi đen được xem là thực phẩm vàng cho sức khỏe, nhưng nếu dùng không đúng cách hoặc quá liều có thể gây phản tác dụng, ảnh hưởng cơ thể.
Xuất hiện tại sự kiện TikTok Awards Việt Nam 2025 tối 18/10, Ánh Viên khiến dân mạng chú ý vì màn lột xác quá đỗi xịn xò.
Không cần bay tận Jeju, du khách vẫn có thể ngắm đồi cỏ hồng rực rỡ giữa cao nguyên Mộc Châu – điểm check-in lãng mạn, đẹp như tranh trong mùa thu này.
Từ những ngày chật vật mưu sinh đến khi cùng nhau xây dựng sự nghiệp vững chắc, Thu Trang – Tiến Luật hiện có tình yêu giản dị nhưng sâu sắc, bền bỉ.
Quân đội Nga đang cắt đứt tuyến đường tiếp vận của của quân phòng thủ Ukraine tại Myrnohrad khỏi Pokrovsk; tình hình thành phố đang hỗn loạn.
Cặp đôi này mới 19 và 24 tuổi, nhưng chỉ vì cần tiền tiêu xài, chúng đã xuống tay tàn độc, giết hại chủ nhà trọ để cướp tài sản.
Các chuyên gia khảo cổ bất ngờ tìm thấy xác ướp Chile mặc váy tẩm độc màu đỏ. Đây là có thể là bằng chứng về nghi lễ độc đáo của người Inca.
Cách an táng kỳ bí với sắc tố đỏ và viên đá son dưới đầu đứa trẻ khiến giới khoa học ngỡ ngàng, hé mở một phần bí mật của nghi lễ cổ xưa.
Theo dự đoán, phiên bản mới của mẫu xe MPV Toyota Innova Cross tại Việt Nam sẽ có mức giá bán chỉ nằm trong khoảng 700 - 800 triệu đồng.
Nvidia đang tự biến mình thành “xương sống” của hạ tầng AI toàn cầu bằng cách nhân bản mô hình CoreWeave và đầu tư sâu vào các trung tâm dữ liệu chiến lược.
Emma Mary Tiglao vừa đăng quang Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Không ít lần, mỹ nhân Philippines khoe dáng nóng bỏng với bikini.
Những binh sĩ thuộc vệ binh quốc gia có vấn đề về cân nặng đang làm nhiệm vụ tại Chicago đã bị điều chuyển sau khi vấp phải sự chỉ trích nặng nề của dư luận.
Mùa thu ở mỗi vùng đất của Trung Quốc mang một nét đặc trưng, thu hút đông đảo du khách.
Tháng 10 được xem là thời điểm vàng son của 3 con giáp mệnh hút tiền. Mọi cơ hội phát tài đều tự tìm đến, mở đường cho sự thăng hoa tài vận.
Ngôi mộ Ai Cập 3.500 năm tuổi này thuộc về người bảo vệ kho lưu trữ bí mật của Pharaoh Userkare.
Hoà Minzy diện trang phục đỏ rực rỡ tất bật chạy show cuối tuần. Gia đình Lý Hải - Minh Hà mừng sinh nhật con trai lớn Rio.