Hot girl Instagram 'đốt mắt' người xem khi xả kho ảnh mùa hè

Cộng đồng trẻ

Hot girl Instagram 'đốt mắt' người xem khi xả kho ảnh mùa hè

Nổi tiếng với phong cách thời trang quyến rũ, hot girl Instagram Trà Hạ Ly luôn biết cách khiến khán giả thích thú qua từng khung hình.

Thiên Anh
Trà Hạ Ly là cái tên không còn mấy xa lạ với cộng đồng, sở hữu gần 250.000 người theo dõi trên nhiều nền tảng. Hot girl Instagram này nổi tiếng với phong cách thời trang quyến rũ, táo bạo "đốt mắt" người nhìn.
Trong bộ ảnh mới, Trà Hạ Ly nàng diện một bộ bikini quyến rũ, pose dáng tự nhiên dưới tán cây xanh mát, tận dụng ánh nắng vàng và không gian resort nhiệt đới để tôn lên nét tươi trẻ, phóng khoáng.
Nhìn Trà Hạ Ly, netizencó thể cảm thấy một nguồn năng lượng tích cực, tự tin và yêu đời. Có lẽ cũng bởi thế mà bộ ảnh nào của hot girl, dù mang màu sắc riêng vẫn đều lôi cuốn, viral nhanh chóng trên MXH.
Ngay khi đăng tải, loạt ảnh của Trà Hạ Ly nhanh chóng nhận được vô số lượt tương tác.
Nhiều bình luận khen ngợi sự rạng rỡ và thần thái tự nhiên của cô nàng hot girl Instagram này.
Không chỉ thu hút nhờ nhan sắc, cách chọn bối cảnh, thần thái tươi tắn cùng bộ trang phục táo bạo của cô nàng cũng được đánh giá cao.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời tán dương thì cũng có không ít ý kiến bày tỏ quan điểm đối lập.
Một số cho rằng, bộ outfit này của Trà Hạ Ly có phần quá nhạy cảm. Thậm chí, bộ bikini còn có phần nhạy cảm quá mức, có thể khiến người xem ái ngại.
Về phía Trà Hạ Ly, cô nàng dường như không quá quan tâm tới những ý kiến trái chiều.
Sau khi đăng tải bài viết, hot girl vẫn tích cực tương tác với fan, tiếp nhận những góp ý tích cực và hé lộ chuẩn bị ra mắt thêm nhiều bộ ảnh quyến rũ hơn nữa.
Thiên Anh
