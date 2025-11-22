Hot face sao Việt: Vợ chồng Hồ Quang Hiếu tình tứ khi quay vlog

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như tình tứ tại hậu trường một buổi quay vlog. Hoa hậu Hà Kiều Anh chúc mừng sinh nhật mẹ.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Galaxy S26 Plus bị xem là “con ghẻ” của Samsung, nhưng chỉ cần vài nâng cấp, nó có thể vượt S25 Ultra.
Cựu tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Châm (Ci T Vũ) khoe vẻ ngoài rạng rỡ cùng làn da căng bóng mịn màng và cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 23/11, Kim Ngưu vận thế khá, làm tốt trong khả năng sẽ thành công. Thiên Bình đầu tư đừng ảo tưởng quá mức.
Những người nông dân ở Trung Quốc bận rộn với công việc trên những cánh đồng vào đầu mùa đông.
Dù không vào top 30 Miss Universe 2025, Hương Giang vẫn để lại không ít dấu ấn ở sân chơi nhan sắc quốc tế này.
Tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, được Ukraine dùng tấn công lãnh thổ Nga; Moscow quyết tâm phong tỏa cảng biển Odessa, chặn đường ra biển của Ukraine.
Ngôi nhà gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mộc mạc của gỗ, tre, đá kết hợp hài hòa cùng bê tông, kính, giống như một ốc đảo bình yên.
Chiếc bán tải Mercedes-AMG G63 này ngoài việc được biến thành xe bán tải, còn là 1 siêu xe gầm cao đúng nghĩa với 2 cửa, giá của nó sẽ khiến bạn giật bắn mình.
Khám phá 4 công thức phối đồ giúp nàng công sở tự tin, ấm áp và phong cách trong mùa đông lạnh giá, từ áo khoác dài đến váy dạ sang trọng.
Xuất hiện với phong cách nàng thơ nhẹ nhàng, ngọt ngào, hot girl Ngọc Ánh đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa vẻ đẹp cổ kính, hoang sơ của cao nguyên đá.
Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán có thể đổi vận bất ngờ, cơ hội liên tiếp xuất hiện, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thành công.
Khuôn mặt của một người đàn ông sống cách đây 600 năm trước ở Scotland được mô phỏng theo bộ hài cốt của ông.
Google đầu tư 40 tỷ USD vào Texas đến năm 2027 để mở rộng hạ tầng điện toán đám mây và AI.
Các chuyên gia khai quật tại nghĩa trang Dahshur phát hiện hài cốt của công chúa Hatshepset, cùng nhiều đồ tùy táng bị trộm cắp trong kim tự tháp bí ẩn.
Trên bầu trời Thủ đô Hà Nội đã nhiều lần xuất hiện tượng thiên nhiên kỳ thú liên quan đến mây, khiến người dân chú ý.
Mazda2 – mẫu hatchback hạng B lâu đời của Mazda tiếp tục có thêm một đợt nâng cấp mới tại Nhật Bản, bất chấp những đồn đoán trước đó về khả năng “nghỉ hưu”.
Toyota vừa ra mắt RAV4 2026 dành riêng cho thị trường Trung Quốc với nhiều khác biệt so với các mẫu xe toàn cầu, từ cấu hình động cơ, thiết kế đến mức giá.
Sau một thời gian ngắn đóng băng, Quân đội Nga bất ngờ tấn công đột kích luồn sâu vào Seversk, thành phố tiền tiêu của AFU, khiến tiền tuyến rung chuyển.
Cơn sốt AI đang thổi phồng nhu cầu điện, tạo nguy cơ bong bóng khiến người dân phải trả giá.
Phong cách thời trang của Trúc Anh trong bộ ảnh mới đây nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả và người hâm mộ.