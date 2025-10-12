Hôn nhân đâu chỉ là chuyện tiền cưới, của hồi môn

Tiền cưới và của hồi môn từng là phong tục đẹp, nhưng nay nhiều người tự hỏi, đó có phải nghĩa vụ hay chỉ nên là sự tự nguyện giữa hai bên?

Trong nhiều đám cưới, chuyện tiền cưới hay của hồi môn vẫn khiến không ít gia đình băn khoăn. Có người cho rằng đó là nghĩa vụ bắt buộc, có người lại xem đó chỉ là một hình thức tượng trưng, thể hiện sự tôn trọng và yêu thương giữa hai bên.



Ngày nay, khi quan điểm sống của giới trẻ thay đổi, câu hỏi tiền cưới và của hồi môn có thực sự cần thiết không? được đặt ra nhiều hơn. Liệu đây là truyền thống cần giữ gìn hay chỉ nên là lựa chọn tự nguyện tùy điều kiện của mỗi gia đình?

Tiền cưới, của hồi môn mang ý nghĩa tốt đẹp

Theo phong tục Việt Nam, tiền cưới (sính lễ) là số tiền hoặc quà tặng mà nhà trai mang sang nhà gái trong ngày cưới, thể hiện sự biết ơn cha mẹ cô dâu đã sinh thành và nuôi nấng con gái.



Còn của hồi môn là món quà mà cha mẹ cô dâu gửi cho con khi về nhà chồng, có thể là tiền, vàng, đồ dùng hay đất đai, như một cách giúp con có khởi đầu vững vàng trong cuộc sống hôn nhân.

Về bản chất, cả hai đều mang ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện tình cảm, sự trân trọng và mong muốn gắn kết hai gia đình.

Khi truyền thống trở thành áp lực

Tuy vậy, trong thực tế, không ít trường hợp tiền cưới hay của hồi môn lại trở thành gánh nặng.



Có gia đình đặt ra mức sính lễ cao, khiến nhà trai phải vay mượn, thậm chí dẫn đến mâu thuẫn trước ngày cưới. Ngược lại, cũng có người cho rằng nếu nhà gái không có của hồi môn xứng đáng thì bị coi là kém cỏi.



Những suy nghĩ này khiến hôn nhân, vốn nên bắt đầu bằng tình yêu và sự đồng thuận lại bị chi phối bởi tiền bạc và thể diện.

Của hồi môn là món quà hay trách nhiệm?

Đối với cha mẹ, cho con gái của hồi môn là niềm vui, là lời chúc may mắn. Nhưng nếu xem đó là nghĩa vụ phải có, thì đôi khi sẽ tạo nên áp lực không đáng có.



Nhiều cặp vợ chồng trẻ ngày nay chọn cách tự lập tài chính, tự mua sắm và gây dựng tổ ấm của mình. Với họ, tình cảm và sự đồng hành quan trọng hơn nhiều so với của cải vật chất.

Tiền cưới, ý nghĩa thực sự nằm ở tấm lòng

Tiền cưới không nên được hiểu như “giá trị đổi chác”, mà là một nghi lễ mang tính biểu tượng.



Số tiền nhiều hay ít không quan trọng bằng cách thể hiện sự tôn trọng và thành ý. Nếu hai bên gia đình hiểu và thông cảm cho nhau, sính lễ sẽ trở thành niềm vui chung thay vì là nguyên nhân gây tranh cãi.

Nghĩa vụ hay lựa chọn?

Trong xã hội hiện đại, hôn nhân là sự kết hợp tự nguyện giữa hai người trưởng thành, chứ không phải là sự trao đổi vật chất. Vì thế, tiền cưới và của hồi môn nên được coi là lựa chọn tự nguyện, không bắt buộc.



Nếu có điều kiện, cha mẹ có thể tặng con như một lời chúc. Nếu không, tình cảm và sự ủng hộ tinh thần vẫn là điều quý giá nhất.

Giữ gìn truyền thống theo cách văn minh hơn

Truyền thống cưới hỏi là nét đẹp văn hóa đáng trân trọng. Tuy nhiên, để phù hợp với thời đại, mỗi gia đình có thể giữ gìn phong tục theo cách nhẹ nhàng, tiết kiệm và thực tế hơn.



Quan trọng là tấm lòng, chứ không phải con số. Một đám cưới ý nghĩa là khi đôi bên cảm thấy vui vẻ, tôn trọng và đồng thuận, chứ không phải khi ai đó thiệt hơn vì tiền cưới hay của hồi môn.

Tiền cưới và của hồi môn chỉ thật sự ý nghĩa khi được trao đi bằng tình thương và sự tự nguyện. Nếu biến nó thành nghĩa vụ hay sự so đo, hôn nhân sẽ khởi đầu bằng áp lực thay vì hạnh phúc.



Vì vậy, hãy để những món quà cưới mang đúng giá trị của nó, một lời chúc phúc, không phải một gánh nặng.