Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

Hôn nhân đâu chỉ là chuyện tiền cưới, của hồi môn

Tiền cưới và của hồi môn từng là phong tục đẹp, nhưng nay nhiều người tự hỏi, đó có phải nghĩa vụ hay chỉ nên là sự tự nguyện giữa hai bên?

Trương Hiền

Trong nhiều đám cưới, chuyện tiền cưới hay của hồi môn vẫn khiến không ít gia đình băn khoăn. Có người cho rằng đó là nghĩa vụ bắt buộc, có người lại xem đó chỉ là một hình thức tượng trưng, thể hiện sự tôn trọng và yêu thương giữa hai bên.

Ngày nay, khi quan điểm sống của giới trẻ thay đổi, câu hỏi tiền cưới và của hồi môn có thực sự cần thiết không? được đặt ra nhiều hơn. Liệu đây là truyền thống cần giữ gìn hay chỉ nên là lựa chọn tự nguyện tùy điều kiện của mỗi gia đình?

z7094455130374-bad9c5af731442acda12aa43fb17121e.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Tiền cưới, của hồi môn mang ý nghĩa tốt đẹp

Theo phong tục Việt Nam, tiền cưới (sính lễ) là số tiền hoặc quà tặng mà nhà trai mang sang nhà gái trong ngày cưới, thể hiện sự biết ơn cha mẹ cô dâu đã sinh thành và nuôi nấng con gái.

Còn của hồi môn là món quà mà cha mẹ cô dâu gửi cho con khi về nhà chồng, có thể là tiền, vàng, đồ dùng hay đất đai, như một cách giúp con có khởi đầu vững vàng trong cuộc sống hôn nhân.

Về bản chất, cả hai đều mang ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện tình cảm, sự trân trọng và mong muốn gắn kết hai gia đình.

Khi truyền thống trở thành áp lực

Tuy vậy, trong thực tế, không ít trường hợp tiền cưới hay của hồi môn lại trở thành gánh nặng.

Có gia đình đặt ra mức sính lễ cao, khiến nhà trai phải vay mượn, thậm chí dẫn đến mâu thuẫn trước ngày cưới. Ngược lại, cũng có người cho rằng nếu nhà gái không có của hồi môn xứng đáng thì bị coi là kém cỏi.

Những suy nghĩ này khiến hôn nhân, vốn nên bắt đầu bằng tình yêu và sự đồng thuận lại bị chi phối bởi tiền bạc và thể diện.

Của hồi môn là món quà hay trách nhiệm?

Đối với cha mẹ, cho con gái của hồi môn là niềm vui, là lời chúc may mắn. Nhưng nếu xem đó là nghĩa vụ phải có, thì đôi khi sẽ tạo nên áp lực không đáng có.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ ngày nay chọn cách tự lập tài chính, tự mua sắm và gây dựng tổ ấm của mình. Với họ, tình cảm và sự đồng hành quan trọng hơn nhiều so với của cải vật chất.

Tiền cưới, ý nghĩa thực sự nằm ở tấm lòng

Tiền cưới không nên được hiểu như “giá trị đổi chác”, mà là một nghi lễ mang tính biểu tượng.

Số tiền nhiều hay ít không quan trọng bằng cách thể hiện sự tôn trọng và thành ý. Nếu hai bên gia đình hiểu và thông cảm cho nhau, sính lễ sẽ trở thành niềm vui chung thay vì là nguyên nhân gây tranh cãi.

Nghĩa vụ hay lựa chọn?

Trong xã hội hiện đại, hôn nhân là sự kết hợp tự nguyện giữa hai người trưởng thành, chứ không phải là sự trao đổi vật chất. Vì thế, tiền cưới và của hồi môn nên được coi là lựa chọn tự nguyện, không bắt buộc.

Nếu có điều kiện, cha mẹ có thể tặng con như một lời chúc. Nếu không, tình cảm và sự ủng hộ tinh thần vẫn là điều quý giá nhất.

Giữ gìn truyền thống theo cách văn minh hơn

Truyền thống cưới hỏi là nét đẹp văn hóa đáng trân trọng. Tuy nhiên, để phù hợp với thời đại, mỗi gia đình có thể giữ gìn phong tục theo cách nhẹ nhàng, tiết kiệm và thực tế hơn.

Quan trọng là tấm lòng, chứ không phải con số. Một đám cưới ý nghĩa là khi đôi bên cảm thấy vui vẻ, tôn trọng và đồng thuận, chứ không phải khi ai đó thiệt hơn vì tiền cưới hay của hồi môn.

Tiền cưới và của hồi môn chỉ thật sự ý nghĩa khi được trao đi bằng tình thương và sự tự nguyện. Nếu biến nó thành nghĩa vụ hay sự so đo, hôn nhân sẽ khởi đầu bằng áp lực thay vì hạnh phúc.

Vì vậy, hãy để những món quà cưới mang đúng giá trị của nó, một lời chúc phúc, không phải một gánh nặng.

#Ý nghĩa truyền thống cưới hỏi #Vai trò của tiền cưới và của hồi môn #Truyền thống và hiện đại trong hôn nhân #Áp lực tài chính trong lễ cưới #Tự nguyện và tình cảm trong cưới hỏi #Bảo tồn phong tục cưới hỏi văn minh

Bài liên quan

Cộng đồng trẻ

Cuộc sống hiện tại của cô dâu có hồi môn hơn 1000 cây vàng

Trong những hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, cô dâu Minh Thư hiện đã mang thai em bé đầu lòng, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người chồng điển trai.

co-dau-minh-thu-1.jpg
Đám cưới của Minh Thư, cô gái đến từ Đồng Tháp với của hồi môn "khủng" hơn 1000 cây vàng và 9,9 tỷ đồng tiền mặt, đã từng gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2024. Hiện tại, cuộc sống của cô dâu này vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người.
co-dau-minh-thu-2.jpg
Minh Thư, 22 tuổi, là con gái lớn của chủ một tiệm vàng lớn tại khu vực chợ TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Cô cũng nối nghiệp gia đình, kinh doanh vàng bạc. Chú rể của cô là Hoàn Hảo (sinh năm 2000, tại TP. HCM), là một kỹ sư và từng là mẫu nam.
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Cô dâu đeo vàng trĩu cổ khiến chị em rần rần xin vía

Được biết, của hồi môn được trao cho cô dâu lên tới 17 cây vàng và 300 triệu tiền mặt.

Co dau deo vang triu co khien chi em ran ran xin via
 Mới đây, hình ảnh về đám cưới của một cô dâu xinh đẹp nổi khắp mạng xã hội với số của hồi môn cực khủng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Phải làm sao khi bị tổn thương?

Phải làm sao khi bị tổn thương?

Khi bị tổn thương, vết nứt ấy có thể khiến mối quan hệ lung lay. Nhưng nếu còn yêu thương và kiên nhẫn, lòng tin vẫn có thể được xây lại từ những điều nhỏ bé.

Bình tĩnh vượt khủng hoảng hôn nhân

Bình tĩnh vượt khủng hoảng hôn nhân

Mâu thuẫn trong hôn nhân là điều không thể tránh khỏi. Biết cách kiểm soát cảm xúc và giữ đầu lạnh sẽ giúp bạn xử lý khủng hoảng một cách thông minh.