Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát - kỳ tích của Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước cũng chính là một kỳ tích Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo bền vững.

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát".

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Huy động trên 24,7 nghìn tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động trước thành quả ngoài mong đợi của Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Thủ tướng nhấn mạnh, chỉ trong vòng 1 năm 4 tháng, Ban Chỉ đạo Trung ương, các địa phương đã tiến hành một Chiến dịch thần tốc, huy động được trên 24,7 nghìn tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa chiếm gần một nửa với gần 12,3 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát. Cả nước đã hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương và trước 4 tháng so với mục tiêu khi phát động phong trào thi đua. Trong đó, đã hoàn thành toàn bộ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ trước ngày 24/7/2025.

Khẳng định, việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là “công trình quốc gia đặc biệt’, của “ý Đảng, lòng Dân”, của “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, Thủ tướng cho rằng, đây cũng chính là một kỳ tích Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo bền vững, là thành tựu nổi bật, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Tiếp tục tạo việc làm, sinh kế để người dân "lạc nghiệp"

Thay mặt Chính phủ, MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và kết quả xoá nhà tạm, nhà dột nát của các cấp, các ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước ta.

Theo Thủ tướng, mặc dù đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một khâu quan trọng trong chính sách xã hội. Điều cốt lõi vẫn là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, khuyến khích người dân thoát nghèo bền vững, tiến đến làm giàu, vươn lên từ "bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển", vượt lên chính mình, làm giàu chính đáng cho mình và đóng góp cho xã hội.

Để phát huy những kết quả đã đạt được về xoá nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, trong thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, đối với hơn 334.000 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, đây mới chỉ là nền tảng bước đầu để "an cư", thời gian tới cần tiếp tục hỗ trợ để các hộ này để "lạc nghiệp", phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương quán triệt chủ trương của Đảng về sử dụng ngân sách Nhà nước là nguồn lực chủ yếu, nền tảng trong bảo đảm an sinh xã hội đi cùng với huy động nguồn lực xã hội, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trước hết là đối với những hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp hơn nữa với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt việc giám sát, phản biện quá trình xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi người của người dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, vừa là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, vừa là chỗ dựa vững chắc trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh cho đồng bào, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục đi đầu trong các phong trào giúp dân giảm nghèo bền vững, xây dựng nhà ở kiên cố, trường học, trạm y tế, hỗ trợ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, làm cầu nối đoàn kết quân - dân, để mỗi mái nhà nơi biên cương, hải đảo thực sự là pháo đài vững chắc bảo vệ Tổ quốc và là điểm tựa yên bình cho nhân dân.

"Với hàng trăm nghìn ngôi nhà được khánh thành khang trang khắp cả nước, là hàng trăm nghìn gia đình được sống trong mái ấm tình thương, là hàng triệu mảnh đời được thắp sáng tương lai”, Thủ tướng nhấn mạnh và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội; góp phần hoàn thành 2 mục tiêu 100 năm; đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Về đích sớm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình và Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, với tư duy và cách làm mới sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay sau 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phát động Phong trào Thi đua tại Hòa Bình và sau 10 tháng 21 ngày tổ chức Chương trình thi đua cao điểm 450 ngày đêm với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 42-NQ/TW.

Theo Bộ trưởng, cả nước đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, nhà không bảo đảm 3 cứng; gần 50 nghìn tỷ đồng được triển khai trong Chương trình, trong đó huy động được 24.761,596 tỷ đồng. Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo huy động nguồn lực hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ chung theo quy định của Trung ương: Tuyên Quang, Thanh Hóa hỗ trợ 80 triệu đồng, Hà Nam hỗ trợ 120 triệu đồng đối với hộ xây mới. Khoảng 60% hộ gia đình được hỗ trợ đã tự huy động nguồn lực để xây dựng, sửa chữa cao hơn mức hỗ trợ chung của Chương trình; trong hơn 1 năm chúng ta đã huy động hơn 2,7 triệu ngày công lao động với 454 nghìn lượt người tham gia hỗ trợ người dân. Kết quả này khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ để người dân có nhà ở ổn định, an toàn “an cư để lạc nghiệp”.

"Thành tựu này khẳng định chính sách ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, chính sách xã hội gắn liền bảo đảm quyền cơ bản của người dân; khẳng định Việt Nam luôn đi đầu trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đây cũng là hiện thực lời cam kết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh các nước G20 ngày 18/11/2024 tại Brazil khi Việt Nam được mời tham gia là thành viên sáng lập Liên minh toàn cầu chống đói nghèo", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Công trình của “Ý Đảng, lòng dân” ghi dấu những nỗ lực, quyết tâm lớn

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là “Một công trình quốc gia đặc biệt” chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là công trình của “Ý Đảng, lòng Dân”, thấm đượm tình người, là minh chứng điển hình của việc “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” trong giai đoạn mới.

Thông tin tới Hội nghị, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cho biết, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp phát động, kêu gọi, đồng thời tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia hưởng ứng thực hiện chương trình. Ở cấp Trung ương, ngày 13/4/2024, tại tỉnh Hòa Bình, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức phát động Phong trào thi đua, đồng thời ra lời kêu gọi với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”. Ngày 5/10/2024, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Chính phủ tổ chức Chương trình phát động vận động ủng hộ với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi”.

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã nỗ lực trong tham gia huy động, vận động nguồn lực, lan tỏa tinh thần tình nguyện, kêu gọi lực lượng quần chúng, chung tay hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình với nhiều mô hình cách làm chủ động sáng tạo. Thực hiện theo phương châm kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ: “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, ở cấp Trung ương, MTTQ Việt Nam đã phối hợp vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 350 tỷ đồng.

“Thành công lớn nhất của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước cho chúng ra nhiều bài học, song rõ nhất là bài học về quyết tâm chính trị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, trách nhiệm của người đứng đầu, sự linh hoạt sáng tạo trong tổ chức triển khai của các địa phương, sự phối hợp hành động của các cấp, các ngành, của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, sự chung tay góp sức “nhường cơm, sẻ áo của cộng đồng”, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga nêu rõ và khẳng định kết quả của chương trình sẽ là kinh nghiệm quý giá, là mô hình mẫu để chúng ta tiếp tục phát động, triển khai các chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, thực hiện phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, quân đội đã huy động trên 2 nghìn tỷ đồng và cùng với 150.000 lượt cán bộ chiến sĩ, 63.000 lượt phương tiện tham gia giúp đỡ xây dựng cho nhân dân. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là dựng lên những mái nhà mới mà còn dựng lên niềm tin, thắp sáng hy vọng. Đây là nhân tố củng cố thế trận lòng dân - nhân tố quyết định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ chiến sĩ toàn quân. Cùng với đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn cả nước, làm tốt các nội dung của phong trào thi đua Thủ tướng đã phát động, góp phần xây dựng điểm tựa vững chắc cho nhân dân, thể hiện rõ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ – Bộ đội của nhân dân, vì nhân dân chiến đấu.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, với phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu, đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, tăng cường, khẩn trương triển khai quyết liệt chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định, với trọng trách, niềm tin được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Bộ Công an sẽ luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các địa phương tiếp tục thực hiện các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống của nhân dân và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, sự ủng hộ, hỗ trợ của các tập đoàn, ngân hàng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm để kịp thời giải quyết những khó khăn không chỉ về chỗ ở mà còn tạo kế giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất qua đó xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Lời cảm ơn chân thành từ nhân dân

Bà Ngân Thị Hà, hộ nghèo dân tộc Thái tại Nghệ An chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Bà Ngân Thị Hà, hộ nghèo dân tộc Thái tại Nghệ An, đại diện cho hơn 334.000 gia đình được thụ hưởng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, xúc động chia sẻ, đồng bào dân tộc miền núi với cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, nhờ sự hỗ trợ của MTTQ, đã xóa được nhà tranh tre. Hiện nay, gia đình bà Hà đã có nhà mới ở để yên tâm sản xuất và nuôi dạy con, cháu.

"Tôi rất vui và phấn khởi, xin chân thành cảm ơn MTTQ, các cấp, các ngành đã hỗ trợ bà cháu tôi có được căn nhà mới khang trang", bà Hà nói.

Tại Hội nghị, 19 tập thể được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 19 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".