Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hồ Vô Cực Khánh Hòa điểm check-in khiến du khách say lòng giữa núi rừng

Du lịch

Hồ Vô Cực Khánh Hòa điểm check-in khiến du khách say lòng giữa núi rừng

Ẩn mình giữa rừng núi Khánh Hòa, Hồ Vô Cực đang trở thành tọa độ “check-in” hot với khung cảnh hoang sơ, mặt nước trong vắt và góc chụp đẹp tựa chốn bồng lai.

Vân Giang (Tổng hợp)
“Chưa mơ đến nước ngoài khi Tổ quốc còn nhiều nơi chưa được đến” câu nói tưởng chừng giản dị ấy đang được nhiều người nhắc lại khi khám phá Hồ Vô Cực, điểm đến đang “gây sốt” ở Khánh Hòa (trước đây thuộc Ninh Thuận). Ảnh Tố Đen
“Chưa mơ đến nước ngoài khi Tổ quốc còn nhiều nơi chưa được đến” câu nói tưởng chừng giản dị ấy đang được nhiều người nhắc lại khi khám phá Hồ Vô Cực, điểm đến đang “gây sốt” ở Khánh Hòa (trước đây thuộc Ninh Thuận). Ảnh Tố Đen
Ẩn mình giữa núi rừng hoang sơ, Hồ Vô Cực là một hồ nước tự nhiên trong vắt, nằm chênh vênh giữa những vách đá dựng đứng. Ảnh Tố Đen
Ẩn mình giữa núi rừng hoang sơ, Hồ Vô Cực là một hồ nước tự nhiên trong vắt, nằm chênh vênh giữa những vách đá dựng đứng. Ảnh Tố Đen
Để chạm tới “thiên đường xanh” này, du khách phải vượt qua hành trình trekking khoảng hơn 2 km đường rừng, băng qua những con suối nhỏ và các lối mòn phủ đầy rêu xanh. Ảnh Tố Đen
Để chạm tới “thiên đường xanh” này, du khách phải vượt qua hành trình trekking khoảng hơn 2 km đường rừng, băng qua những con suối nhỏ và các lối mòn phủ đầy rêu xanh. Ảnh Tố Đen
Hành trình có phần thử thách, nhưng bù lại, phần thưởng là khung cảnh ngoạn mục không khác gì tranh vẽ: mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu mây trời và dãy núi trập trùng phía xa. Ảnh Tố Đen
Hành trình có phần thử thách, nhưng bù lại, phần thưởng là khung cảnh ngoạn mục không khác gì tranh vẽ: mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu mây trời và dãy núi trập trùng phía xa. Ảnh Tố Đen
Nhiều du khách ví nơi đây như “bể bơi giữa trời” một chốn bình yên tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ảnh Tố Đen
Nhiều du khách ví nơi đây như “bể bơi giữa trời” một chốn bình yên tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ảnh Tố Đen
Những ai từng đặt chân đến đều không khỏi ngỡ ngàng khi đứng giữa làn nước mát lạnh, nhìn xuống là thung lũng xanh thẳm, ngẩng lên là trời cao trong veo. Ảnh Tố Đen
Những ai từng đặt chân đến đều không khỏi ngỡ ngàng khi đứng giữa làn nước mát lạnh, nhìn xuống là thung lũng xanh thẳm, ngẩng lên là trời cao trong veo. Ảnh Tố Đen
Ngoài tắm suối, du khách còn có thể cắm trại qua đêm, đón bình minh rực rỡ trên núi hoặc săn ảnh tại các góc “check-in bể bơi vô cực” nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh Tố Đen
Ngoài tắm suối, du khách còn có thể cắm trại qua đêm, đón bình minh rực rỡ trên núi hoặc săn ảnh tại các góc “check-in bể bơi vô cực” nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh Tố Đen
Vào buổi chiều, khi ánh nắng phản chiếu xuống mặt nước, toàn bộ khung cảnh như khoác lên lớp áo vàng óng ánh, khiến ai cũng muốn dừng lại thật lâu để lưu giữ khoảnh khắc. Ảnh Tố Đen
Vào buổi chiều, khi ánh nắng phản chiếu xuống mặt nước, toàn bộ khung cảnh như khoác lên lớp áo vàng óng ánh, khiến ai cũng muốn dừng lại thật lâu để lưu giữ khoảnh khắc. Ảnh Tố Đen
Khánh Hòa vốn nổi tiếng với biển xanh và nắng vàng, nhưng Hồ Vô Cực lại mang đến một diện mạo khác – hoang sơ, bí ẩn và đầy thử thách. Ảnh Tố Đen
Khánh Hòa vốn nổi tiếng với biển xanh và nắng vàng, nhưng Hồ Vô Cực lại mang đến một diện mạo khác – hoang sơ, bí ẩn và đầy thử thách. Ảnh Tố Đen
Đó cũng chính là lý do khiến nơi này trở thành điểm hẹn mới cho những ai muốn thử sức, khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên Việt Nam. Ảnh Tố Đen
Đó cũng chính là lý do khiến nơi này trở thành điểm hẹn mới cho những ai muốn thử sức, khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên Việt Nam. Ảnh Tố Đen
Vân Giang (Tổng hợp)
#Điểm check-in Hồ Vô Cực Khánh Hòa #Khám phá thiên nhiên hoang sơ #Hành trình trekking rừng núi #Khung cảnh hồ trong vắt phản chiếu mây trời #Trải nghiệm cắm trại và săn ảnh #Thiên đường xanh giữa núi rừng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT