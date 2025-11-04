Hà Nội

Doanh nghiệp

HDBank chung tay cùng Chính phủ hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

HDBank đã trao tặng 10 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

PV

Tối 3/11, trong chương trình bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). HDBank đã trao tặng 10 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động, kêu gọi các doanh nghiệp và toàn xã hội cùng chia sẻ khó khăn với người dân vùng thiên tai. Ngay từ những ngày đầu, hoạt động quyên góp đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ và tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái trong đêm bế mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

hdb1.jpg
Đại diện HDBank trao tặng 10 tỷ đồng chung tay hỗ trợ đồng bào miền núi phía Bắc và miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ, tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 (Hà Nội), tối 3/11

An sinh xã hội luôn là một trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của HDBank - không chỉ đồng hành cùng khách hàng trong phát triển kinh tế, mà còn sát cánh cùng Chính phủ trong những chương trình vì cộng đồng.

Trước đó, HDBank đã tích cực tham gia chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” - sáng kiến nhân văn do Chính phủ phát động, hướng tới mục tiêu “không còn hộ nghèo ở nhà tạm vào năm 2030”. Chỉ sau hai năm triển khai, chương trình đã hoàn thành sớm tới 5 năm, với hơn 334.000 căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa, tổng giá trị huy động gần 25.000 tỷ đồng cùng hàng triệu ngày công lao động xã hội.

Trong đó, HDBank và các đối tác chiến lược của mình đã đóng góp gần 2.600 căn nhà, giúp hàng nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách có nơi ở kiên cố, an toàn. Ghi nhận nỗ lực này, tháng 8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng khen cho HDBank vì những đóng góp nổi bật trong công tác an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

hdb2.jpg

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ nhà ở, HDBank còn triển khai nhiều chương trình ý nghĩa khác như phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo, xây cầu nông thôn, tài trợ giáo dục và y tế vùng sâu vùng xa. Những hoạt động bền bỉ ấy đã trở thành một phần bản sắc của HDBank - nơi giá trị kinh doanh luôn gắn liền với giá trị nhân văn.

Với thông điệp “Lan tỏa yêu thương”, HDBank tiếp tục khẳng định vai trò của một ngân hàng tiên phong, hiện đại và gắn bó với cộng đồng, luôn đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình phát triển bền vững, vì một Việt Nam nhân ái và thịnh vượng.

