Hà Việt Dũng lộ ảnh thời quân ngũ, nhan sắc ‘tổng tài’ có từ tuổi 20

Giải trí

Hà Việt Dũng lộ ảnh thời quân ngũ, nhan sắc ‘tổng tài’ có từ tuổi 20

Nam diễn viên Hà Việt Dũng khiến khán giả ngỡ ngàng khi hình ảnh hiếm thời anh còn trong quân ngũ được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Hà Việt Dũng đang là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội nhờ vai Viễn – “tổng tài độc thân kim cương” trong bộ phim truyền hình Cách em 1 milimet.
Hóa thân thành người đàn ông điển trai, thành đạt nhưng có phần lạnh lùng, Hà Việt Dũng chinh phục khán giả bởi vẻ ngoài lịch lãm cùng lối diễn xuất tự nhiên.
Mới đây, hình ảnh thời điểm Hà Việt Dũng còn trong quân ngũ bất ngờ được cư dân mạng “đào lại” khiến khán giả không khỏi trầm trồ.
Trong ảnh, nam diễn viên ở tuổi 20 sở hữu nhan sắc đẹp không khác gì nam thần.
Nhiều bình luận để lại dưới bức ảnh: “Hà Việt Dũng đẹp trai từ bé”, “Nhìn phong độ thế này, hồi đó chắc nhiều cô say đắm lắm”, “Không lạ khi anh từng làm người mẫu”.
Trước sự quan tâm của khán giả, Hà Việt Dũng cho biết anh khá bất ngờ khi những hình ảnh cũ được chia sẻ rộng rãi. Nam diễn viên vui vẻ đón nhận sự yêu mến và xem đây là một kỷ niệm đẹp trong quãng thời gian thanh xuân của mình.
Nhiều khán giả nhận xét: “Hà Việt Dũng chuẩn hình tượng tổng tài trong tưởng tượng” và cho rằng vẻ ngoài của anh hoàn toàn phù hợp với hình mẫu người đàn ông thành đạt, chững chạc trên màn ảnh.
Bên cạnh sự nghiệp thành công, Hà Việt Dũng còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp Hà Thị Nhung.
Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Hà Việt Dũng còn là một doanh nhân. Anh đầu tư vào sản phẩm đặc sản quê hương là ruốc cá sông Đà.
Hà Việt Dũng được biết đến là diễn viên có khả năng biến hóa đa dạng, thành công qua nhiều vai diễn gai góc trong dòng phim hình sự và chính luận như Đại úy Hải Triều trong Bão ngầm, hay vai diễn trong Độc đạo, Cuộc chiến không giới tuyến. Ảnh: FB Hà Việt Dũng
#Hà Việt Dũng #diễn viên Hà Việt Dũng #vợ Hà Việt Dũng

